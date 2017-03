Avant Lille / OM : Dimitri Payet a du mal à imaginer Bielsa "dans le froid" toute l'année !

Lille. Marseille. Dimitri Payet a la particularité d'avoir brillé avec les deux clubs. Avant le déplacement de l'OM dans le Nord, le Réunionnais se confie en toute décontraction. Notamment à propos de Marcelo Bielsa

L'Olympique de Marseille se déplace à Lille ce vendredi (20h45). L'enjeu est très clair pour Marseille : conforter sa 5e place, obtenue le week-end dernier après un large succès (3-0) face à Angers. Mais ce rendez-vous est aussi celui de nombreuses retrouvailles.

"C'est un coach qui peut entraîner n'importe où. On a vu en un an ce qu'il a fait à Marseille". Dimitri Payet

En face, à Lille : l'ancien entraîneur de l'OM, Franck Passi, débarqué au cours de la saison au profit de.. Rudi Garcia. A Marseille, une belle brochette d'anciens nordistes. Que ce soit donc l'actuel entraîneur Rudi Garcia, mais aussi Dimitri Payet et Florian Thauvin

Mais à plus long terme, le banc lillois devrait bientôt accueillir un certain.. Marcelo Bielsa. L'ancien entraîneur argentin de ... l'OM (mai 2014-août 2015). Un coach qui a fait exploser le talent de Dimitri Payet. Et à l'idée de le voir débarquer l'été prochain, comme annoncé, au LOSC, D. Payet est .. à moitié surpris

"Je suis plus choqué sur l'endroit. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est Lille ! (rires) Je ne vois pas El Loco dans le froid toute l'année. On m'aurait dit Nice ou St-Etienne, je n'aurais pas été surpris. Mais voilà, Lille. Je me suis trompé !" Dimitri Payet

En match d'ouverture de la 30e journée de Ligue 1, Metz reçoit Bastia ce vendredi (19h). Dans la foulée (20h45), Lille, actuel 14e, accueille l'OM au stade Pierre Mauroy.