Avant OL-DFCO, Dijon veut rester solidaire pour la mission maintien

Dijon, France

La victoire de Caen à Monaco a terminé d'enfoncer le DFCO au classement la semaine dernière. Dijon est dernier, 20e de Ligue 1 à 8 journées du terme. Les Rouges ne pourront pas tomber plus bas alors ils entrent officiellement en mission maintien. Le but : rester soudés, malgré le mécontentement des supporters après la défaite face à Nice samedi dernier.

Pour ne rien arranger, le DFCO se déplace sur le terrain de Lyon samedi 6 avril. Au stade des Lumières, Antoine Kombouaré espère que la lueur d'espoir de maintien viendra, pourquoi pas de ses attaquants. Sur les huit derniers matchs, Dijon n'a marqué qu'un seul but. "Il y a un manque de confiance qui se ressent, on tente d'y travailler à l'entrainement. On joue mieux mais on n'est pas efficace", regrette l’entraîneur.

Du côté des joueurs on veut surtout continuer à y croire. Les raisons d'espérer ? Un groupe qui a déjà vécu la situation de la lutte pour le maintien, il y a deux saisons. "On a des joueurs d'expérience, on sait qu'on a des gros matchs contre des concurrents directs qui arrivent. À Lyon on va essayer d'accrocher un point au moins", explique le défenseur Cédric Yambéré. Pour le moment le DFCO est 20e de Ligue 1. Les Rouges ont 9 points de retard sur Amiens, premier non-relégable, 2 points de retard sur Caen, barragiste.

Lyon - DFCO : 17 heures