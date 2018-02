Marseille, France

A priori, l'OM n'a pas à trembler. Les hommes de Rudi Garcia semblent avoir réalisé l'essentiel au match aller (3-0 au Vélodrome) grâce notamment à un doublé de Valère Germain, et disposent d'un matelas plutôt confortable pour "voir venir". Mais Braga n'a pas dit son dernier mot.

Les portugais ont repris des couleurs le week-end dernier. A peine revenus de leur défaite au Vélodrome, ils sont allés s'imposer dans le derby face à Guimaraes et avec la manière : 5-0 !

Le précédent de 2015

Au match aller, l'entraîneur de l'OM n'avait pas hésité à aligner une équipe offensive et à peine remaniée. Cette Europa League, il semble bien que Marseille la joue "à fond" jusqu'ici. Loin de s'en débarrasser. Les hommes de Rudi Garcia ont pourtant un rendez-vous peut-être encore plus important en championnat dans 3 jours : sur la pelouse du PSG.

"Pour bien préparer le PSG, il faut gagner ici" Rudi Garcia

Le stade Municipal de Braga, construit dans la falaise © Radio France - Tony Selliez

En octobre 2015, c'est l'OM de Michel qui s'était déplacé ici. Et l'affaire avait mal tourné, avec une défaite à la clef (2-3), à l'époque la 7e rencontre consécutive sans victoire pour la formation dirigée par l'entraîneur espagnol. Ahmed Hassan, Wilson Eduardo et Alan avaient offert le scalp de l'OM à leurs supporters (buts d'Alessandrini et M. Batshuayi pour l'OM)

Statistiques :

94 % . C'est la part des équipes qui se sont qualifiés en coupe d'Europe après avoir remporté le match aller à domicile sur le score de 3-0 (438 précédents depuis la saison 1970-71)

. C'est la part des équipes qui se sont qualifiés en coupe d'Europe après avoir remporté le match aller à domicile sur le score de 3-0 (438 précédents depuis la saison 1970-71) Marseille n'a jamais gagné 6 déplacements au Portugal . La dernière de ses cinq défaites a eu lieu cette saison en phase de groupe à Guimaraes face au Vitória SC (1-0), une rencontre marquée notamment par l'expulsion de Patrice Evra avant même le coup d'envoi. L'unique fois où l'OM n'a pas perdu au Portugal remonte à la saison 2009/10 et un match nul 1-1 obtenu face au Benfica lors du match aller des 8es de finale d'Europa League. Malheureusement pour eux, les Olympiens avaient été éliminés après une défaite 2-1 à domicile au match retour.

. La dernière de ses cinq défaites a eu lieu cette saison en phase de groupe à Guimaraes face au Vitória SC (1-0), une rencontre marquée notamment par l'expulsion de Patrice Evra avant même le coup d'envoi. L'unique fois où l'OM n'a pas perdu au Portugal remonte à la saison 2009/10 et un match nul 1-1 obtenu face au Benfica lors du match aller des 8es de finale d'Europa League. Malheureusement pour eux, les Olympiens avaient été éliminés après une défaite 2-1 à domicile au match retour. En 10 affrontements européens, Braga s'est imposé à cinq reprises après avoir perdu le match aller . Même si Braga est parvenu à retourner la situation lors de ses trois dernières situations défavorables, notamment en 2010/11 face à Benfica (défaite 2-1 à l'extérieur, victoire 1-0 à domicile), les Portugais ne sont jamais parvenus à se qualifier lors des trois dernières fois où ils se sont inclinés 3-0 à l'aller.

. Même si Braga est parvenu à retourner la situation lors de ses trois dernières situations défavorables, notamment en 2010/11 face à Benfica (défaite 2-1 à l'extérieur, victoire 1-0 à domicile), les Portugais ne sont jamais parvenus à se qualifier lors des trois dernières fois où ils se sont inclinés 3-0 à l'aller. Braga n’avait rencontré jusqu'ici qu’un seul club français, le Paris Saint-Germain, qui l’a éliminé de la Coupe de l’UEFA 2008/09 (match nul 0-0 à l’extérieur, défaite à domicile).