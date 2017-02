Avant QRM - Guingamp en coupe de France, petites et grandes histoires guingampaises à Robert-Diochon

En Avant de Guingamp va tenter d'arracher sa qualification pour les quarts-de-finale de la coupe de France de football, ce mercredi, au stade Robert-Diochon du Petit-Quevilly. Un stade qui revient souvent dans l'histoire du club.

La révélation

La France du football découvre Guingamp en 1972/1973. Cette saison-là, l'équipe évolue en division supérieur régionale, le second niveau régional, avec à sa tête un jeune président de 30 ans tout juste nommé : Noël Le Graët.

En coupe de France, les amateurs de Guingamp bousculent la hiérarchie. En Avant élimine quatre équipes du groupe A de D2, qui évoluent trois divisions plus haut : Laval (2-1), Brest (2-1), Le Mans (4-2 à Saint-Brieuc) et le FC Lorient (2-1 à Brest).

Le sort désigne le FC Rouen comme adversaire huitième de finale. Les Normands jouent eux aussi en D2, mais ils ont joué six matchs de coupe d'Europe trois saisons plus tôt.

Épuisé, En Avant de Guingamp ne réussira pas la passe de 5, et s'inclinera sèchement à l'aller (0-5 à Rennes) comme au retour. Ce dimanche 18 mars 1973, malgré l'absence de suspense, Robert-Diochon était plein pour découvrir le phénomène guingampais... et voir ses diables rouges l'emporter 3-0.

Rouen sera sorti au tour suivant contre une autre équipe de D2 : Avignon.

La promotion

Le 27 mai 2011, on joue la 42e et dernière journée de National, et En Avant est troisième. Une victoire ou un nul à Diochon, et c'est la montée en L2. Une défaite, et c'est Strasbourg qui monte.

Guingamp a la pression ! Il est descendu de Ligue 2 un an plus tôt. Une seconde saison en National pourrait compromettre l'avenir du professionnalisme et du centre de formation. Près de 500 supporteurs font le déplacement.

L'avant-match tourne au grand n'importe-quoi. Le mythique et pathétique Jafar Hilali, Président de Strasbourg, promet une prime de 200.000 euros aux joueurs du FC Rouen, 8e et déjà quasiment en vacances. Savoureux quand on sait que le RC Strasbourg déposera le bilan quelques semaines plus tard.

De match il n'y aura pas. Guingamp gagne 3-1 grâce à un doublé d'El Jadeyaoui et un but de Scarpelli.

A l'issue de sa première saison d'entraîneur, Jocelyn Gourvennec a réussi son premier défi. D'autres suivront.

Gourvennec félicite El Jadeyaoui © Maxppp - Thomas Bregardis / Ouest France

_QRM - En Avant de Guingamp en direct sur France Bleu Breizh Izel ce mercredi 1e mars, dès 18 heures 30 avec Boris Letondeur. Vivez le match à la radio, avec le player ci-dessous ou en Facebook live sur la page France Bleu Breizh Izel._