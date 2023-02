Avec 200 buts, Mbappé rejoint Cavani et devient le co-meilleur buteur de l'histoire du PSG

Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Grâce à son doublé ce dimanche face à l'Olympique de Marseille, Kylian Mbappé a désormais inscrit 200 buts sous le maillot du Paris Saint-Germain. Il devient ainsi le co-meilleur buteur de l'histoire du club, à égalité avec Edinson Cavani, qui avait marqué 200 fois en 301 matchs et sept saisons sous le maillot parisien . L'international français de 24 ans a une fois de plus pris tout le monde de vitesse en devenant recordman du club en six saisons et 246 matchs.

ⓘ Publicité

Kylian Mbappé était déjà devenu meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France (29 buts) en janvier dernier après son quintuplé inscrit en 16ème de finale face aux amateurs de Pays de Cassel . Le Bondynois est aussi le joueur parisien à avoir le plus scoré en Ligue des Champions, avec 34 buts et le plus jeune dans l'histoire de cette compétition à atteindre la barre des 40 buts (il avait marqué six buts sous le maillot de l'AS Monaco).

Vers les records de but en Ligue 1 et en Equipe de France ?

Alors, quels records le numéro 7 du PSG peut-il encore aller chercher ? Il y a d'abord celui de meilleur buteur de l'histoire du championnat de France, détenu par l'Argentin Delio Onnis avec 299 réalisations. Kylian Mbappé en est à 152. L'attaquant peut aussi viser celui de meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo est en tête avec 141 buts, 101 de plus donc que l'ancien monégasque.

Enfin, il y a l'Equipe de France. Après sa campagne mémorable au Qatar et ses 8 buts inscrits , Kylian Mbappé est le sixième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, avec 36 buts en 66 sélections. Il n'est qu'à 17 réalisations d'Olivier Giroud. En ligne de mire également, le record de buts inscrits en Coupe du Monde. L'ancien monégasque a planté 12 fois en Russie (4 buts) et au Qatar (8 buts), c'est autant que Pelé, mais quatre de moins que Miroslav Klose, qui a marqué 16 buts lors des Coupe du Monde 2002, 2006, 2010 et 2014.