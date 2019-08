Avec Ayman Ben Mohamed, l'effectif du HAC prend de l'épaisseur

Le Havre a recruté l'international tunisien Ayman Ben Mohamed. Le joueur, milieu ou défenseur, vient densifier et renforcer un effectif qui parait de mieux en mieux armé pour cette saison de Ligue 2.

Ayman Ben Mohamed, ici sous le maillot tunisien face au Sénégalais Idrissa Gueye pendant la dernière CAN.

En deux jours, Le Havre a doublé son nombre de recrues. Après le latéral gauche Umut Meras, le club doyen a signé (pour trois ans) un nouveau joueur ce mercredi, en la personne d'Ayman Ben Mohamed.

Le milieu ou défenseur de 24 ans arrive de l'Espérance de Tunis, avec lequel il a remporté la Ligue des champions africaine à deux reprises en 2018 et 2019. Ben Mohamed, irlandais par sa mère et tunisien par son père, a porté le maillot de la sélection tunisienne à sept reprises depuis 2016. et notamment cet été, lors de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le néo-Ciel et marine pourra faire valoir sa polyvalence. Il a joué de nombreux matchs sur le flanc gauche de la défense, mais évolue tout aussi bien un cran plus haut, voire au coeur du jeu. Son sens du jeu serait alors précieux dans cette zone du terrain. Voilà donc une potentielle belle rampe de lancement pour les rapides attaquants normands.

Recrutement tardif mais prometteur

Si seul le terrain en dira plus sur les qualités des recrues, sur le papier, le HAC vient de réaliser deux très bons coups. Meras était courtisé par Besiktas, qui n'est pas le premier venu. Ben Mohamed, lui atterrit au Havre au grand dam de l'Espérance de Tunis qui n'a pas caché une certaine amertume en annonçant le départ de son joueur.

Gorgelin et Ebimbe donnent pour le moment satisfaction. Le pedigree des deux dernières recrues plaide aussi en leur faveur. De quoi donner au mercato havrais, long au démarrage, une allure prometteuse et ambitieuse.

Le temps d'être qualifié, et les deux petits nouveaux devraient vite effectuer leurs débuts sous le maillot normand. En attendant d'autres joueurs, comme, peut être l'ailier Armand Lauriente, qu'espère Paul Le Guen.