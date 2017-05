Avec Boubacar Kamara, l'OM tient sa première recrue de l'été !

Et voilà la première signature du mercato pour l'OM ! N'allez pas chercher bien loin. Les dirigeants viennent de faire signer son premier contrat.. à un jeune du club. Mais pas n'importe lequel non plus : le défenseur central et grand espoir Boubacar Kamara, 17 ans

Il est présenté depuis longtemps comme l'un des grands espoirs de l'OM. Et c'est la fin d'un long feuilleton. Boubacar Kamara, 17 ans, a signé ce mardi son premier contrat professionnel.

Un contrat de 3 ans

C'est Jacques-Henri Eyraud en personne qui a officialisé cette signature, sur son propre compte Twitter. On y voit le président de l'OM sourire aux lèvres.. et le pouce levé

Depuis l'âge de 5 ans à l'OM. L'aventure continue pour @boubaKamara_4. Un symbole fort pour notre projet. #Confiance pic.twitter.com/jMdwzG1GrQ — Jacques-Henri Eyraud (@jheyraud) May 30, 2017

Et pourtant, il signe tout simplement avec un joueur que le club a formé. Boubacar Kamara est au centre de formation depuis l'âge de 5 ans. Mais les négociations auront été longues. 6 mois environ. Le jeune défenseur était en fin de contrat aspirant, et il se murmurait que de nombreux clubs étrangers étaient aussi sur les rangs. Notamment Manchester City et Southampton. Largement de quoi faire monter les enchères

En mars dernier, sur FB Provence, J-H Eyraud avait été très ferme : "Il y a des limites au-delà desquelles nous n'irons pas. Son entourage le sait."

En pro, Kamara n'a joué qu'un match cette saison : il était titulaire à Sochaux en 8e de finale de Coupe de la Ligue. Et Rudi Garcia comptait sur lui, mais les négociations en cours ont peut-être un peu freiné son éclosion.

Bon coup de l'#OM. #Kamara pour 3 ans. Club envoie signal à ses jeunes, et a fait des efforts financiers sur un jeune formé par le club. pic.twitter.com/PaiyBMPFtT — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 30, 2017

Maintenant que c'est signé et officialisé, bénéfice évident pour l'OM en terme d'image : le club prouve qu'il peut garder ses meilleurs jeunes.

Reste à connaître son temps de jeu l'an prochain. En attendant, le jeune Kamara doit réviser. Il passe son bac dans quelques jours