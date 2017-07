Avec Charly Pereira Lage, la Stade Lavallois enregistre sa 5e recrue

Le club annonce que le milieu de terrain vient de signer pour un an. Il lui reste encore à passer la visite médicale dans les prochains jours.

Après les 20 départs à l'intersaison, l'effectif se reconstruit tout doucement au Stade Lavallois. Après Ebuya, Dabo, Sarr et le Brésilien Elton da Silva Pereira en prêt, les Tangos annoncent la signature pour un an du milieu de terrain français Charly Pereira Lage. Il était à l'essai en Mayenne depuis 15 jours. Le joueur de 23 ans portait le maillot de Pau l'an passé, avec qui il a joué 25 matchs de National. Visite médicale prévue "dans la semaine" glisse-t-on au club.

Il reste encore trois jours joueurs à l'essai : Adil Lebrun (25 ans, milieu formé à Amiens), Mamadou Lamarana Diallo (milieu offensif de 22 ans formé à Sochaux) et Anthony Scaramozzino (latéral gauche de 32 ans). Charly Pereira Lage, une recrue de plus après le premier match amical contre Quevilly-Rouen samedi dernier (1-1) et avant celui contre Cholet à Changé samedi prochain. Coup d'envoi à 18h30.