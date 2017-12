Le Tours Football Club a été battu 2 à 0, lundi 18 décembre, à Lens. Après cette 16ème défaite en 19 journées de ligue 2, le maintien du club en fin de saison semble plus que compromis. Pourtant, l'entraîneur et le capitaine du TFC jurent qu'ils y croient encore.

Indre-et-Loire

Une victoire, deux matchs nuls et 16 défaites, c'est le médiocre bilan du Tours Football Club depuis le début de la saison de ligue 2. Avec seulement 5 points engrangés avant la trêve hivernale, le TFC réussit une des pires performances de l'histoire du football français, tous championnats confondus.

"Les joueurs qui n'y croient plus peuvent partir maintenant"' dit l'entraîneur du TFC

Pourtant, lundi soir, à l'issue d'une nouvelle défaite à Lens, 2 à 0, l'entraîneur a rejeté tout défaitisme. Mathématiquement, c'est encore jouable, souligne George Costa, qui précise que "ceux qui n'y croient plus peuvent partir maintenant".

Le capitaine du TFC, Anthony Lippini, tient sensiblement le même discours : "Si on gagne tous les matchs, on monte. Moi j'y crois encore. Celui qui n'a plus envie, il arrête là, et c'est fini. Je pense qu'il manque un état d'esprit, de vouloir faire mal".

Le Tours Football Club a maintenant 12 points de retard sur le premier non-relégable

On peut pourtant s'attendre à des départs, dans les semaines qui viennent, et pas uniquement des départs volontaires. Après l'élimination par Amiens, en huitièmes de finale de coupe de la ligue, le président du Tours Football Club, le bouillant Jean-Marc Ettori, avait prévenu qu'il voulait "faire du ménage dans cette annexe du club Med".