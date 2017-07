Avec Dani Alves, le PSG tient son premier gros coup de l'été

Le PSG a annoncé ce mardi une conférence de presse qui aura lieu demain après-midi au Parc des Princes. Tout indique que le club parisien va annoncer la signature du défenseur brésilien, un signal fort après un début de mercato discret.

Un poids lourd du football international débarque à Paris. Le PSG et Dani Alves, double vainqueur de la Ligue des Champions, sont sur le point d'annoncer leur accord. Le club a annoncé la tenue d'une conférence de presse mercredi sans en donner la raison, mais il y a peu de suspens sur l'objet de cette invitation au Parc des Princes. Le latéral droit brésilien va s'engager pour deux ans avec le PSG annonce sur goal.com Loïc Tanzi. D'après le débatteur de Tribune PSG sur France Bleu Paris, le coup est d'autant plus gros qu'Alves était sur le point de s'engager avec Manchester City, "il avait donné son accord à l'entraîneur Pep Guardiola vendredi dernier".

C'est un énorme coup pour la Ligue 1

Débarquant à 34 ans de la Juventus qui l'avait laissé libre, Dani Alves a l'essentiel de sa carrière derrière lui, mais il restait très convoité. Et pour cause. "C'est l'expérience qui manque au PSG, c'est un énorme coup pour la Ligue 1" estime Loïc Tanzi. Un concurrent de taille pour Thomas Meunier dans le couloir droit et une arrivée qui devrait accélérer le départ de Serge Aurier. Avant de s'envoler samedi pour les Etats Unis pour sa tournée de pré-saison, Paris a enfin lancé son mercato.