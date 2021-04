Avec le Coupe de France, le GFA Rumilly Vallières fait le plein d’émotion... et d’argent

Ce soir, après l’entraînement du vendredi, ils seront ensemble pour suivre le tirage au sort des quarts de finale. Joueurs, entraîneurs et dirigeants, unis depuis le début de l’aventure et qui se prennent à rêver d’un "gros morceau". Le PSG, l’OL ou Monaco histoire de pimenter encore un peu plus leur parcours en Coupe de France. Une performance historique pour un club amateur de Haute-Savoie.

Émotion et prime

En attendant de connaître son adversaire, le GFA Rumilly Vallières savoure. Toujours sur son petit nuage depuis sa qualification mercredi dernier, une victoire 4 à 0 face au Puy-en-Vellay. "La Coupe... ce sont de sacrées émotions", confie un dirigeant. Des souvenirs mais aussi du concret comme les primes accordées par la Fédération Française de Football (FFF) aux clubs amateurs qui vont loin. Et à ce petit jeu, depuis le huitième tour, les Rumilliens engrangent. Les victoires, cela rapportent. 172 500 € jusqu’aux 8e de finale. Ajoutez 135 000 € pour la qualification en quart. Au total, le GFA a empoché 307 500 €. Jackpot !

Pour la formation des jeunes...

"Le budget annuel du club c’est 800 000 €, explique Luc Chabert, le co-président des Bleus. Cela va nous aider à assoir notre structure, nos finances et notre pôle formation." Avec plus de 600 licenciés, le GFA est l’un des plus gros clubs de Rhône-Alpes. "Cet argent va nous permettre de recruter des formateurs pour mieux encadrer nos jeunes", poursuit Bernard Vellut, l’autre co-président. Des primes d’autant plus importantes que depuis un an, avec la pandémie, tous les tournois et animations, sources de rentrées d’argent, sont annulés.

Cette manne financière va nous aider. Elle va nous donner un joli bol d'air." - Bernard Vellut, co-président du GFA

... et les joueurs

Les joueurs, les héros du GFA, auront eux aussi le droit à leur part du gâteau. "Nous avons passé un accord avec eux, confie Luc Chabert.Ils se partageront un quart des primes de la FFF." Un magot qui peut encore grossir en cas de nouvelle qualification. Alors rendez-vous le 20 ou 21 avril prochain pour le quart de finale.

