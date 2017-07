Le passage du Tour de France à Marseille provoque déjà un ballet de véhicules... de la fourrière

La réglementation est très stricte et les riverains ont été prévenus depuis longtemps sur le changement de stationnement pour le passage du Tour de France à Marseille. Pourtant, de nombreux Marseillais ont été surpris de voir leurs voitures "enlevées" 48 heures avant l'arrivée de la Grande Boucle.

C'est à un véritable ballet de véhicules de la fourrière qu'assistent les Marseillais depuis ce jeudi matin. Tour de France oblige, le stationnement est interdit sur une partie du parcours depuis ce jeudi, à minuit et quart.

"Non je ne l'ai pas retrouvée (sa voiture). Qu'est-ce que c'est cette histoire ? On m'a dit que c'était jeudi soir... 00h15 jeudi. Non, ce n'est pas clair." Jean-Christophe, un riverain dont la voiture a été enlevée ce jeudi matin par la fourrière