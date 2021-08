Avec Messi, le PSG veut plus que jamais agrandir le Parc des Princes

Avec Lionel Messi sur la pelouse, le PSG risque de souvent jouer à guichets fermés cette saison. Déjà, le prix des places pour les prochains matchs explose. Avec une capacité de 48 000 spectateurs, le Parc des Princes se retrouve "très petit" pour le PSG d'aujourd'hui, regrette Nasser al-Khelaïfi, le président du club. "J'adore le Parc des Princes mais on a besoin de l'agrandir, c'est très important pour notre futur, a aussi déclaré le patron du PSG en marge de la présentation de Lionel Messi. Chaque grand club a aujourd'hui, au minimum, 80.000 places pour ses supporters."

Agrandir le stade est une obligation (Nasser al-Khelaïfi)

Reste qu'augmenter la capacité du Parc des Princes à 80.000 places semble quasi-impossible, "trop compliqué" glisse une source proche du dossier au sein de la mairie de Paris. Mais la volonté est bien commune entre le club et la municipalité d'offrir au PSG un outil à la hauteur de ses ambitions. "Avec la maire de Paris et son équipe on a de très bonnes relations", témoigne Nasser al-Khelaïfi.

Trois solutions à l'étude

L'agrandissement du Parc des Princes est une volonté déjà ancienne au sein du PSG. Quasiment dès l'arrivée des investisseurs qataris, en 2011, l'idée avait été évoquée. Depuis deux à trois ans, les discussions se sont intensifiées avec la mairie. Les échanges entre les deux parties sont maintenant réguliers et trois dossiers sont à l'étude. Il est notamment envisagé d'enfoncer la pelouse de quelques mètres sous terre de façon à obtenir de nouvelles rangées de gradins.

Les possibilités restent réduites avec ce stade construit en partie sur le périphérique parisien.

De plus, les travaux ne sont pas envisageables dans l'immédiat car le Parc des Princes accueillera des matchs du tournoi olympique de foot en 2024 et le délai pour commencer et terminer l'agrandissement semble bien trop court d'ici là.