Avec ou sans Amiens ? La Ligue de Football Professionnel doit réexaminer vendredi le format de la Ligue 1

Sommée de trouver une solution pour la prochaine saison de Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel doit dire vendredi quel sera le format du championnat, avec ou sans Amiens et Toulouse.

La Ligue de football professionnel (LFP) doit réexaminer vendredi le format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021, conformément à la demande du Conseil d'État qui a suspendu les relégations d'Amiens et de Toulouse, indique l'Agence France Presse de sources proches du dossier.

Une Ligue 1 à vingt ou à vingt-deux ?

La LFP réunira son Bureau (09h30) puis son Conseil d'administration (11h00) vendredi dans la matinée. Sur la table, comme l'avait promis son directeur général exécutif Didier Quillot ces derniers jours, la question du nombre d'équipes qui joueront dans l'élite en 2020-2021. Elles seront vingt ou vingt-deux.

Le 9 juin, le Conseil d'Etat a "enjoint" la Ligue, "en lien avec les instances compétentes de la Fédération française de football, de réexaminer, d'ici au 30 juin 2020 la question du format de la Ligue 1 pour la prochaine saison et d'en tirer les conséquences quant au principe des relégations".

Ces descentes, initialement prononcées le 30 avril par le Conseil d'administration de la Ligue en même temps que l'arrêt définitif de la saison, sont contestées par Amiens et Toulouse, 19e et 20e du classement final arrêté après 28 journées sur 38. Le juge des référés du Conseil d'Etat avait estimé que la Ligue ne pouvait pas s'appuyer sur l'actuelle convention qui fixe à vingt le nombre maximal de clubs en L1 et devient caduque au 30 juin, pour empêcher une L1 à vingt-deux la saison prochaine.

Entre temps, néanmoins, la nouvelle convention 2020-2024 a été adoptée par l'Assemblée générale de la Ligue le 20 mai. Une L1 à vingt-deux équipes la saison prochaine a les faveurs d'Amiens et Toulouse. Ces deux clubs ont d'ailleurs milité en ce sens lundi lors de la réunion des clubs de l'élite, selon plusieurs sources proches du dossier. Mais ils se frottent à de nombreuses réticences chez leurs homologues. En cas de maintien du format à vingt, l'ASC a déjà fait savoir qu'il allait procéder à de nouveaux recours.