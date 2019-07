Avec sa recrue Dejan Sorgic, l'AJ Auxerre espère tenir son buteur qui la fera jouer le haut de tableau de L2

Auxerre, France

Sept ans... Sept ans que le club auxerrois cherche la perle rare. Le buteur capable d'enfiler une vingtaine de buts, ce qui lui permettrait de jouer à coup sur les premiers rôles en Ligue 2. Malgré des saisons intéressantes avec un attaquant à plus de dix réalisations avec G. Courtet (15-16 ; 16-17) ou R. Philippoteaux (17-18) l'AJA ne l'a jamais trouvé. Et n'a jamais pu jouer le haut de tableau.

L'AJA suit le buteur serbe, joueur complet, depuis deux ans

Et si les dirigeants icaunais l'avaient trouvé en Dejan Sorgic? Cela fait deux ans que la cellule recrutement du club bourguignon suit le buteur serbo-croate, né en Serbie et arrivé à deux ans en Suisse où il a grandi.

Cédric Daury, directeur sportif de l'AJA: "Il a cette capacité à faire des appels. c'est un joueur de rupture et de surface."

Passé par Lucerne, où il a été formé, Sorgic, pu avant-centre, a surtout fait parler de lui durant ses trois saisons au FC Thoune, 4ème du dernier championnat helvétique, notamment grâce à ses 15 buts, le deuxième total de la division. C'est un garçon assez complet, qui semble ne pas compter ses efforts. "Il a cette capacité à faire des appels. C'est aussi un joueur de rupture et de surface décrit Cédric Daury. Il a quand même des arguments très intéressants pour un collectif poursuit le directeur sportif auxerrois. Et c'est un garçon collectif, qui a envie. On veut des garçons qui ont d'abord envie, qui soient dans l'esprit AJA que l'on envie de continuer à construire. On a bon espoir que ce soit une pièce essentielle de notre puzzle."

Déjan Sorgic, lors de sa présentation à la presse, entouré du président de l'AJA Francis Graille (à droite) et du directeur sportif auxerrois Cédric Daury (à gauche) © Radio France - Bruno Blanzat

à lire aussi Le coup de gueule de l'AJA sur l'avenir de Lamine Fomba

Dejan Sorgic: "Je donne mon maximum à chaque match et ce qui compte est surtout de gagner."

Questionné sur ses ambitions personnelles, Dejan Sorgic, qui a participé à son premier entrainement ce mercredi matin, en marquant déjà quelques buts, ne s'est pas aventurer à donner un objectif de buts.

"La pression, le stress, font parie du foot répond le buteur, qui comprend le français, mais s'exprime en allemand. Et cette pression, je la vis très bien. Je ne regarde pas la fin de la saison. Je donne mon maximum à chaque match et ce qui compte c'est de marquer et surtout de gagner."

L'attaquant de 29 ans est prêt physiquement. Il a même marqué (sur pénalty) lors du premier match du FC Thoune le week-end dernier après avoir fait toute la préparation d'avant-saison avec le club helvète.

Les dirigeants de l'AJA espèrent désormais que leur dernière recrue sera qualifiée pour le premier match des icaunais en Ligue 2, ce vendredi, à Toulouse, face à Rodez.