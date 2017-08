Avec Sikora, Lens n'y arrive toujours pas

Le RC Lens s'est incliné au stade de la Source, ce lundi soir, face à Orléans (2-0). C'était le premier match de championnat sur le banc du nouvel entraîneur, Eric Sikora qui a succédé à Alain Casanova.

Il n'y aura donc pas eu de sursaut. Les Lensois ont paru bien faibles encore ce lundi soir : encore 2 buts en caissés (la pire défense du championnat en 5 journées), milieu dominé, peu d'occasions de buts (un seul tir cadré). Eric Sikora était réaliste à l'issue du match :

Manque de rigueur, d'efficacité, d'exigence. Il nous a manqué trop de choses pour pouvoir espérer ne serait-ce que repartir avec 1 point

Clément Chantôme, nouvelle recrue lensoise, avait un jugement encore plus sévère sur l'équipe :

c'est indigne d'une équipe professionnelle

L'entraîneur avait opéré quelques changements pour son premier match de championnat. Outre l'arrivée de l'ancien joueur du PSG de retour de blessure, Eric Sikora a titularisé Nicolas Douchez dans les buts et les jeunes Enzo Ebosse et Mounir Chouiar. Il a laissé sur le banc John Bostock. L'un des rares coups d'éclats aura été l'arrêt du gardien sang et or sur un penalty tiré par l'Orléanais Karim Ziani.

600 supporters lensois à Orléans

Le supporters du club artésien étaient pourtant venus en nombre à Orléans : 600 personnes avaient fait le déplacement.

Elles ont pu assister à l'unique frappe menaçante et cadrée de leur équipe préférée : un tir d'Abdellah Zoubir à la 81ème minute. Les prochains matchs s'annoncent compliqués avec la réception le 9 septembre de Lorient, 3ème du championnat.