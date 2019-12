Avec son guerrier Alvaro Gonzalez, l'OM ne perd jamais!

Marseille, France

19 buts contre 27 la saison dernière à pareille période.

Après 17 rendez-vous, le bilan défensif de l'OM est sans équivoque. Et il est l'un des éléments forts de la belle série actuelle des marseillais, qui sont ce samedi à Metz, antépénultième de la L1, pour décrocher une 7ème victoire d'affilée.

Et quand on pense à la défense de l'OM, cette saison, on pense à Dujé Caleta Car, qui montre enfin ses qualités, on n'oublie pas Bouba Kamara, qui confirme son talent, surtout quand il évolue au milieu de terrain, on ne laisse pas de côté Lucas Perrin, autre minot, lancé dans le grand bain et qui répond avec culot. Mais quand on pense à la défense marseillaise, un nom revient avec insistance: Alvaro Gonzalez!

Alvaro apporte une connaissance du jeu sur l’aspect tactique qui est très importante. A. Villas-Boas

L'unique recrue défensive de l'OM est devenue, en quelques semaines, un taulier. Notamment car il affiche une gnac colossale.

Arrivé sur la pointe des pieds, il fait l'unanimité... Déjà chez André Villas-Boas: "Alvaro apporte une connaissance du jeu sur l’aspect tactique, qui est très importante selon son entraineur, André Villas-Boas. Il gère la ligne pour le hors-jeu, il organise. _Il est un leader qui parle, qui mets en place les choses._"

Il met de la densité dans tout ce qu'il fait. William Prunier, ancien défenseur de l'OM

A 30 ans (en janvier), Alvaro Gonzalez est le boss d'une défense très jeune. L'espagnol a surtout conquis le Vélodrome car il ne lâche jamais rien. "C'est ce que les supporters appellent "mouiller le maillot" souligne l'ancien défenseur (1993-1994) de l'OM William Prunier, qui apprécie ce joueur qui lui ressemble dans le jeu. Il mets de la densité dans tout ce qu'il fait, avec courage, il tacle, il est bon dans le jeu aérien. En plus, je trouve que Villas-Boas a trouvé la complémentarité avec Caleta-Car. Cela fait un bon duo. C'est un bon joueur et une bonne recrue."

L'espagnol Alvaro Gonzalez est devenu un cadre de l'OM © Maxppp - VALLAURI Nicolas

Que l'OM m'achète, est-ce possible (rire)? Alvaro Gonzalez

L'OM a réussi un joli coup avec ce joueur qui adore la passion du Vélodrome, qui évoque un stade unique. Et qui avoue devant les journalistes, dans un éclat de rire, et en français, son envie de demeurer marseillais: "Que l'OM m'achète, est-ce possible (rire)?"

L'option d'achat de son prêt par Villaréal (Première division espagnole), entre 4 et 8 millions d'euros, serait déjà levée car l'espagnol devait jouer 5 matches pour que ce soit le cas.

"C'est l'OM qui verra pour les possibilités d’achat. Je ne m'en occupe pas ajoute l'espagnol. Après, si je continue de faire de bons matches, le club m'achètera. _J'espère que ce sera officiel le plus tôt possible. Car j'ai envie de signer ici 4 ans, cette saison et les trois prochaines._"

Il y a donc de grandes chances qu'Alvaro reste marseillais. Une excellente nouvelle. Car quand il joue, l'OM ne perd jamais.

Composition probable de l'OM: Mandanda (cap) - Sakaï, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Amavi -Rongier, Kamara, Sanson - Sarr, Bénédetto, Payet.