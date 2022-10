Coupe de France : l'Avenir Côte Foot (D2) aux portes du 7e tour

Des footballeurs amateurs bientôt dans la cour des grands. L'équipe séniors du club de l'Avenir Côte Foot (D2) à Renaison, dans le Roannais, continue son chemin dans la Coupe de France. Ils jouent ce dimanche après-midi, à 15h, à domicile, face à Thiers (Régionale 1) pour le 6e tour.

L'Avenir Côte Foot, c'est l'un des derniers petits poucets de la Coupe. En cas de victoire dimanche, ils rentrent dans le 7e tour, l'étape où les clubs de Ligue 2 font leur entrée dans la Coupe de France. C'est tout le charme de cette compétition raconte Florian Mainas, l'un des joueurs de l'équipe, "c'est excitant, parce que ce n'est qu'une fois dans notre vie, ou pas. C'est la magie de la Coupe de France : tout est possible et c'est pour ça qu'elle est si réputée, parce qu'il arrive des surprises et on en fait partie donc tant mieux."

On a éventuellement la possibilité de marquer l'histoire de la Coupe de France en faisant partie des rares clubs de district à se qualifier au septième tour." Christophe Puléri, coach à l'Avenir Côte Foot.

Et même si le niveau commence à monter, pour Florian, pas de pression. Le but est de prendre du plaisir sur le terrain et profiter avec l'équipe : "On vit des moments qui sont très forts. Moi, je n'ai jamais autant fait de câlins aux joueurs que depuis ce début de saison, sourit-il. On est tous là, les uns pour les autres." Même sentiment chez son coéquipier, Maxime Duverger : "On est tous solidaires et c'est vrai que c'est cette magie de la Coupe de France qui permet de nous souder, de renforcer cet esprit d'équipe. C'est énorme ce qu'on vit, surtout qu'on fait tous partie de la même bande de potes."

Malgré tout, l'équipe garde en tête les enjeux sportifs de la rencontre face à Thiers, rappelle leur coach Christophe Puléri : "C'est un enjeu de qualification pour le septième tour de Coupe de France et l'entrée des clubs de Ligue 2. On a éventuellement la possibilité de marquer l'histoire de la Coupe de France en faisant partie des rares clubs de district à se qualifier au septième tour."

Mais avant le septième tour, il faut battre Thiers, une équipe qui joue en Régionale 1. "On joue cinq niveaux en-dessous, explique Christophe Puléri. On peut les battre, mais ce sera avec nos armes et au prix de nombreux efforts sur le terrain."

Et l'Avenir Côte Foot, qui regroupe les communes de Renaison, Saint-Haon-le Vieux et Saint-André d'Apchon, pourra aussi compter sur ses supporters. Le club attend 500 personnes autour du stade Rivière, à Renaison ce dimanche. La semaine dernière déjà, lors du 5e tour, face à Avermes (D1) dans l'Allier, près de 150 supporters s'étaient déplacés en bus pour aller soutenir leur équipe.