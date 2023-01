Sur la table de son bureau, des photos, des fanions ou encore une enveloppe du consul du Brésil. Juste à côté, plusieurs dossiers contenant des articles de presse jaunis. La plupart d’entre eux évoquent « le filleul de Pelé ». Un surnom qui, 62 ans, plus tard, amuse Robert Maurel. « C’est un peu ridicule à mon âge ».

Le petit garçon de 5 ans, short et t-shirt blancs, que l’on voit courir sur la pelouse à côté de Pelé est devenu producteur de spectacles à Avignon. « Là, c’est moi ! » Explique-t-il. « Il faut se rendre compte ce que ça représentait de rentrer sur la pelouse du stade de Santos (Brésil) avec Pelé dans les années 60. Les clameurs de la foule provoquaient un véritable tremblement de terre. Aujourd’hui à chaque grand match les joueurs rentrent en tenant par la main des enfants. Moi j’étais le seul. J’avais d’ailleurs tellement peur qu’une fois, je lui avais lâché la main, et je suis rentré en premier sur la pelouse. C’était gonflé ! ».

Pelé avait sympathisé avec mon père

Sa rencontre avec le roi Pelé, Robert ne s’en souvient pas précisément. « Ma mère était chanteuse dans un groupe célèbre et mon père tenait une plage privée à Santos où nous habitions. C’est là que les joueurs de l’équipe venaient se reposer et prendre du bon temps. C’est comme ça que j’ai commencé à les côtoyer. Pelé avait sympathisé avec mon père. Il m’a pris d’affection et c’est comme ça que je suis devenu la mascotte du club. J’ai été sur les genoux des plus grands joueurs du monde sans me rendre compte de qui ils étaient vraiment », avoue-t-il humblement. La réalité le rattrapera un jour où, alors qu’il se promenait avec Pelé « La police a été obligée d’intervenir, de venir poser des barrières. C’est là que je me suis dit que ça n’était pas normal ».

Des souvenirs plus précieux les uns que les autres

Quand vous demandez à Robert s’il ressent une certaine fierté, il avoue : « Bien sûr, c’est un honneur, un immense privilège, mais j’ai été au bon moment au bon endroit. J’ai eu de la chance. C’est surtout de mon père que Pelé était proche. Lorsque l’on est rentré en France, mon père tenait le café des sports à Marseille. Ils se sont revus quand le Brésilien est venu jouer au stade vélodrome. L’accolade était franche et sincère. Pelé nous envoyait des fanions, des photos. On a même eu un ballon avec toutes les signatures de l’équipe championne du monde. J’ai vu un client pleurer en embrassant ce ballon » s’amuse-t-il. Ballon qui, à l’instar d’une affiche peinte à la main à l’occasion du 1000e but de Pelé, sera volé quelques années plus tard.

C'était une époque magique

Producteur de groupes ou d’artistes célèbres, le portable de Robert sonne sans cesse. La plupart des interlocuteurs connaissent son histoire et évoquent avec lui la disparition du roi du foot. Tout comme d’ailleurs dans les Sms qu’il égrène dans lesquels grands patrons, artistes et famille lui font part de leurs condoléances. Lui s’en amuse. « Pelé, je ne l’ai pas revu depuis 60 ans. Je n’ai pas cherché non plus à le revoir, mais c’est vrai que c’était une époque magique ». L’émotion passée, ces souvenirs repartiront dans une armoire. Au boulot ou chez moi, personne ne s’intéresse au ballon. Si je laisse traîner des affiches sur la table, ma femme serait capable de les jeter » dit-il en rigolant. Robert a tout de même un regret : « Mon père a disparu récemment. Lui aurait pu vous en raconter des choses sur Pelé. Un certain nombre de documents ont disparu, mais il doit y en avoir encore beaucoup chez lui ».

Robert Maurel et ses précieux trophés © Radio France - David Dauba

Des fanions de légende conservés avec soin © Radio France - David Dauba