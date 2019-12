"Avoir la tête hors de l'eau à mi-saison" : le challenge dijonnais avant la réception de Montpellier

Dijon, France

"La différence, c'est que eux sont prévenus, ça va être un match difficile". Le joueur latéral dijonnais Mickaël Alphonse craint que la réussite du DFCO face aux grosses équipes cette saison, ne se répète pas face à Montpellier. Dijon reçoit le Montpellier Hérault SC le 4 décembre, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Le DFCO, 18e au classement, affrontera le quatrième. Cette saison, les Dijonnais nous ont habitués à de bonnes surprises contre de grosses équipes, on se souvient du cuisant revers du PSG, 2 à 1, au stade Gaston Gérard le 1er novembre. Mais Mickaël Alphonse se méfie, car les Héraultais, en hommes avertis, pourraient ne pas se laisser surprendre.

On n'a peur de rien à domicile ▬ Stéphane Jobard

Vaincus 1 - 0 le week-end dernier à Lille, les Dijonnais ont une fâcheuse tendance à rater à l'extérieur ce qu'ils réussissent à merveille à domicile. Alors pour ce match, l'entraîneur Stéphane Jobard croise les doigts, et espère que la formule gagnante des rencontres à la maison soit à nouveau opérationnelle ce mercredi : "on n'a peur de rien à domicile. On sait qu'on peut bousculer les équipes qui vont se présenter à Gaston Gérard, et il faut empiler les victoires pour se maintenir. Il nous reste quatre matchs dont deux à domicile. _On a un challenge avec l'équipe, c'est d'avoir la tête hors de l'eau à mi-saison_".

Face aux Héraultais, Stéphane Jobard s'attend à des moments intenses : "c'est une équipe qui produit du jeu, qui vous met vite sous l'éteignoir, et contre laquelle il est difficile d'avoir des temps de possession. On va être bousculés, et il faudra répondre présents".

Dijon- Montpellier, coup d'envoi à 19 heures au stade Gaston Gérard.