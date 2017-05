Bafé Gomis : "Aujourd'hui on parle peut-être de rester (à l'OM) donc pour moi ce n'est que du bonheur"

C'est l'un des grands feuilletons annoncés du mercato de l'Olympique de Marseille cet été. Capitaine et meilleur buteur du club, mais prêté par Swansea, Bafé Gomis va-t-il finalement rester la saison prochaine ?

Il est seulement prêté cette saison, et sans option d'achat, par les Gallois de Swansea. Mais à 31 ans et après une saison pleine à l'OM, Bafé Gomis se verrait bien prolonger l'aventure marseillais et confie ce vendredi que c'est bien "une possibilité".

Pour autant, l'attaquant reste prudent et assure qu il est encore trop tôt pour rentrer dans les détails, mais il confirme que des discussions sont déjà engagées entre les dirigeants de l'OM et ses représentants.

"Si cette belle histoire à l'OM doit s'arrêter, je n'en retiendrai que du positif. J'ai pris un maximum de plaisir dans cette ville qui vit pour le football et on m'a donné beaucoup d'amour, que ce soit mes coéquipiers ou mon entraîneur qui m'a donné une certaine confiance qu'on ne m'a jamais donnée auparavant." Bafé Gomis

Avant les deux dernières journées de Ligue 1, le compteur de l'attaquant atteint déjà les 18 buts. C'est sa meilleure saison, en terme de statistiques sur un championnat. Jusqu'ici, son record était de 16 réalisations avec Saint-Etienne (2007-08) et Lyon (2012-13).

"Je vis cela de manière assez sereine, parce que je crois en Dieu. Il a toujours fait en sorte que j'ai une petite étoile qui me tombe du ciel. Le but au début (du prêt) c'était plutôt de venir se relancer une année et... de repartir, comme le club n'avait pas forcément les moyens de me garder. Aujourd'hui on parle peut-être de rester, donc pour moi ce n'est que du bonheur." Bafé Gomis

Dans la foulée, mais sans étayer sa démonstration, Rudi Garcia a officiellement maintenu une position déjà entendue depuis plusieurs semaines :

"C'est une volonté (de le garder). Si on y arrive c'est bien." Rudi Garcia

Ce dimanche, l'OM part défendre sa cinquième place à Bordeaux, où Marseille ne s'est plus imposé depuis... 1977.