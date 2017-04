Bafé Gomis espère "marquer 20 buts et pourquoi pas les dépasser" avec l'OM

En marquant son 17e but de la saison ce week-end face à Saint-Etienne, Bafé Gomis a battu son record personnel sur une saison. L'attaquant marseillais vise désormais encore plus haut.

Bafé Gomis vient de faire encore mieux qu'avec Saint-Etienne (en 2007-08) et qu'avec Lyon (2012-12), ses deux meilleures saisons jusqu'ici, les plus prolifiques en tout cas en Ligue 1.

Son record de 16 buts en championnat sur une saison vient de tomber.. et pas face à n'importe qui, face à l'AS Saint-Etienne justement, son club formateur. Ce dimanche au Vélodrome, l'OM a largement dominé les Verts 4 buts à 0, et la "panthère" a inscrit le deuxième but du match sur un service de Florian Thauvin

Aile de pigeon, jongle, reprise de volée de Bafé Gomis. L'arbitre arrête le match pour "événement exceptionnel". #OMASSE — WinamaxSport (@WinamaxSport) April 16, 2017

"Je savais avant le match que j'allais marquer contre St-Etienne ; d'une part parce que j'avais retrouvé mes sensations et c'était l'histoire : j'allais affronter l'équipe qui m'a formé. C'était un signe du destin." Bafé Gomis

Importante et belle victoire dans ce sprint final pour la qualification à l'Europe. Content d'avoir retrouver le chemin des filets! — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) April 16, 2017

Dix-sept buts donc, dont trois pénalties. Bafé Gomis marque dans toutes les positions. Mais ce total, c'est aussi par exemple celui de Michy Batshuayi, la saison dernière, avant que le Belge ne s'envole en Angleterre pour Chelsea.

"En venant à l'OM, je savais que j'allais battre ce record ; parce que l'OM a toujours eu des attaquants qui marquaient (beaucoup), c'est inexplicable, il y a un public qui nous pousse, nous transcende." Bafé Gomis

L'attaquant revient de blessure. Avant ce but contre les Verts,, il n'avait plus fait trembler les filets depuis le 12 février, et un doublé d'ailleurs face à Nantes. "Si Bafé a marqué, c'est aussi parce que je l'ai laissé jouer les deux derniers matchs, explique son entraîneur Rudi Garcia, alors que j'aurais dû certainement l'enlever. Mais je préparais nos six derniers matchs". Bafé Gomis est suspendu pour le déplacement à Nancy ce vendredi.

"Ça me manquait, ça bouillonnait au fond de moi, mais je n'ai pas encore atteint mes objectifs personnels et collectifs : 20 buts et pourquoi pas plus. Je suis prêt à ne plus marquer aussi si l'OM retrouve son rang de club européen." Bafé Gomis

Pour l'instant, les hommes de Rudi Garcia sont sixièmes... à un petit point des Girondins. Bordeaux où ils joueront l'avant-dernière journée de Ligue 1 et où il n'ont plus gagné en championnat depuis... 1977.