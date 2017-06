Bafé Gomis et l'OM, cette fois c'est bien fini

Cette fois c'est donc confirmé : Bafé Gomis, pourtant capitaine et meilleur buteur de l'OM la saison dernière, ne jouera plus l'an prochain sous les couleurs marseillaises.

Prêté par Swansea la saison dernière, Bafé Gomis s'est complètement relancé à Marseille. Il a longtemps été question que l'OM rachète sa dernière année de contrat. Finalement, l'OM fait le choix de ne pas prolonger l'aventure avec un joueur qui a porté le club sur ses épaules. Bafé Gomis devrait désormais défendre les couleurs de Galatasaray Istanbul

20 buts en Ligue 1 l'an dernier

Il est bien passé dans l’après-midi au centre Robert Louis-Dreyfus. Ça aurait pu être une magnifique volte-face de dernière minute.. mais finalement c’est bien vers la Turquie que Bafé Gomis va s’envoler. Istanbul donc pour un contrat certainement très lucratif.. d'après L'Equipe, il pourrait toucher plus de 3 millions d’euros net chaque année. Un salaire sur lequel l’OM n’aurait pas voulu s’aligner.

"Bafé Gomis ne sera pas olympien la saison prochaine. . c'est quelqu'un de bien. Pour un jnoueur en prêt il s'est beaucoup démené avec nous. Je lui souhaite bonne chance, du fond du coeur et très sincèrement' Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM

J-H Eyraud, président de l'OM "Bafé Gomis ne sera plus marseillais la saison prochaine" Copier

Bafé Gomis était pourtant le meilleur buteur du club la saison dernière, avec pas moins de 20 réalisations en championnat. Il était même devenu le capitaine d’un groupe d’abord en chantier.. et d’un club qui naviguait à vue avant d’être racheté en cours de saison par l’américain Frank Mc Court.

Sur le papier, c’était presque à se demander pourquoi il était venu s’engager dans cette galère.. mais l’attaquant prêté par les gallois de Swansea avait surtout besoin de se relancer sportivement. Un pari réussi pour lui, puisqu'il a largement contribué à amener l’OM jusqu’à la 5e place.. synonyme de retour en Coupe d’Europe, en Europa League.

Il n’était déjà plus malgré tout une priorité pour le nouveau projet marseillais. A sa place l’ancien monégasque Valère Germain vient de signer, et un autre attaquant devrait suivre. Bafé Gomis peut au moins se consoler : lui va jouer cette saison la Ligue des Champions; une qualification que l’OM espère décrocher.. dans seulement un an.