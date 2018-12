Bafé Gomis, la panthère de l'AS Saint-Etienne : "Pourquoi pas revenir un jour sur le terrain ou ailleurs"

A quelques heures de Noël, France Bleu Saint-Etienne Loire fait un cadeau aux supporters des Verts. Bafé Gomis sera avec nous ce lundi soir pour le dernier Débrief de l'année, entre 18 heures et 19 heures. L'ex-attaquant star des Verts de 2000 à 2009, 49 buts sous le maillot de l'ASSE, a assisté à la large victoire de son club formateur contre Dijon, samedi soir (3-0), dans le Chaudron.

Ligue 1 - 19e journée : joli cadeau de Noël pour les supporters offert par l'AS Saint-Étienne

La "Panthère" a fait aussi un don de 10.000 euros au Musée des Verts sans oublier d'adresser un message aux supporters des Verts.

Aujourd'hui, je suis à Riyad (en Arabie Saoudite) et fier de porter les couleurs d'Al-Hilal. J'espère y rester le plus longtemps possible. Mais voilà, que ce soit Saint-Etienne, Lyon, Marseille ou je suis passé, pourquoi pas revenir un jour sur le terrain ou ailleurs. On verra. Aujourd'hui, je suis encore joueur. Il me reste quelques années. Après, on verra bien.