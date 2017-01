Bafé Gomis (OM) : un triplé face à Montpellier en hommage à son père disparu

Bafé Gomis, avec trois buts à lui seul, a grandement participé au succès total de l'Olympique de Marseille face à Montpellier ce vendredi au stade Vélodrome. L'attaquant marseillais évoque le "pincement au coeur" de ne pouvoir fêter ce triplé avec son père, disparu il y a quelques jours.

L'Olympique de Marseille n'a pas fait dans la dentelle, ce vendredi, face à Montpellier, en match d'ouverture de la 22ème journée de Ligue 1 : les hommes de Rudi Garcia s'imposent 5 buts à 1 devant leur public, avec à la clef un triplé de Bafé Gomis

13 buts en Ligue 1 cette saison

Quatre petites minutes ont suffi à Bafé Gomis pour ouvrir le score. Et l'attaquant de l'OM récidive à la 19ème et à la 77ème minutes de la rencontre. Les passeurs ? Rémy Cabella à deux reprises, et Florian Thauvin. Un triplé qui, en quelque sorte, permet à B Gomis de "voler la vedette" à Patrice Evra, nouvelle recrue du club et qui jouait sous premières minutes sous le maillot marseillais.

Tradition respectée pour Bafé Gomis qui repart avec le ballon du triplé dans son joli sac #OMMHSC #OM #swag pic.twitter.com/p3tPHF6NOz — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) January 27, 2017

Bafé Gomis savoure, évidemment, mais reconnaît aussi sa douleur : il vient de perdre son père il y a deux semaines, et pense fortement à lui.

"Le seul point noir c'est que j'avais pris l'habitude de fêter mes buts et mes victoires olympiennes avec mon père qui est parti, et qui était supporter de l'OM. C'est un petit signe du destin" Bafé Gomis

Sur un plan comptable, Bafé Gomis porte son total à 13 réalisations cette saison en Ligue 1. Il dépasse aussi désormais le total de buts en Ligue 1 d'un certain Zlatan Ibrahimovic (113, ex PSG). Grâce à cette victoire, l'OM remonte au moins provisoirement à la cinquième place du championnat avec 33 points.