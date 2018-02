Saint-Étienne, France

Les Verts se déplacent à Lyon dimanche à 17 heures pour le 116ème derby. Bafétimbi Gomis avait assisté en tribune au naufrage des Verts lors du match aller (5-0 pour Lyon à Geoffroy Guichard). Pour Gomis, qui a passé huit ans à Saint-Étienne et cinq ans à Lyon, ce derby sera bien plus équilibré après le recrutement réalisé par les Verts cet hiver. C'est peut-être même le tournant du championnat pour Saint-Étienne, qui en cas de victoire peut intégrer le top 10.

Un match à part

Bafétimbi Gomis, n'a aucun doute "c'est le plus gros match du championnat de France". L'actuel attaquant de Galatasaray (Turquie) n'arrive pas à dégager de favoris parce que " Lyon est dans une période délicate alors que Saint-Étienne va beaucoup mieux depuis quelques matchs" (trois victoires et un nul sur les quatre dernières rencontres). Pour l'international français, l' OL "a une équipe très compétitive, mais Saint-Étienne voudra se rattraper, après la claque reçue au match aller .

Bain de foule avant le départ au Groupama Stadium

Bafétimbi Gomis a l'habitude de ces grands rendez-vous, cependant il regrette l'absence de supporters stéphanois au parc OL dimanche après-midi *. "Quand on a la chance d'avoir un beau stade comme celui de Lyon et qu'il n'y a pas la sécurité pour accueillir le public stéphanois, c'est dommage pour l'image de la ligue 1" assure Bafé. _"_Pour avoir joué beaucoup de derbys, je peux vous dire que ce n'est pas la même chose" poursuit-il. Les joueurs de l'ASSE pourront néanmoins compter sur le soutiens de leurs fans qui seront nombreux à les encourager à l'Etrat, avant le départ en direction du Groupama Stadium.

"Un retour en France? c'est possible - Bafétimbi Gomis

Bafétimbi Gomis joue dans le club Turc de Galatasaray depuis l'été dernier. Toujours aussi décisif, le meilleur buteur de l'OM la saison passée a déjà inscrits 17 buts en 21, matchs en première division Turc et il est heureux à Galatasaray. L'ancien Verts était convoité par certains clubs français lors du mercato d'hiver, et il n'écarte pas la possibilité de revenir en France "la Ligue 1 me plaît, j'ai encore quelques années devant moi, et je ne ferme pas la porte".

*Un arrêté du ministère de l'intérieur interdit aux supporters stéphanois de se rendre à Lyon dimanche.