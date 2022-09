Bafodé Diakité "savait qu'il partirait du TFC dès le début de l'été"

Bafodé Diakité a quitté son club de toujours cet été. Ce maillot violet avec lequel il a tout connu : une finale de coupe Gambardella, la descente en Ligue 2, la remontée du club dans l'élite... Désormais à Lille, il s'attend à une soirée "spéciale".

Comment se passent ces premières semaines à Lille ?

"Franchement, je me sens bien. Le groupe m'a bien accueilli. Je connaissais quelques personnes. Isaac Lihadji, Lucas Chevalier et Mohamed Bayo. Cela se passe très bien, c'est une bonne ville en plus."

Tu savais dès la fin de saison dernière que tu allais partir ?

"Je vous confirme que dès que j'ai vu qu'on montait, je savais. Les supporters voulaient qu'on essaie de remonter le club à la place où elle devait être. Dès qu'on a réussi à atteindre cet objectif, je savais que c'était le moment de partir. Je savais dès le début de l'été que c'était mes derniers instants là-bas."

C'est dur de quitter le TFC ?

"Quand tu as tout connu là-bas, c'est quand même spécial. Mais dans ma tête, je savais que ça allait arriver. C'était dur mais je m'y étais préparé."

Quels sont les plus beaux souvenirs ?

"Le parcours en Gambardella et ensuite, la montée en Ligue 1. C'est un truc qui ne se vit pas souvent. C'est quelque chose d'extraordinaire, surtout avec des gens que tu connais depuis longtemps. C'est encore mieux."

"Je trouve qu'ils font un bon début de saison" (Diakité)

Vous avez un groupe Whatsapp avec les Pitchouns Moussa Diarra, Amine Adli, Nathan Ngoumou et Manu Koné. Vous êtes sans arrêt en contact ?

"Quand il y en a un qui joue et que les autres n'ont pas match, on filme, on regarde le match et on commente. On continue à faire vivre le groupe malgré le fait qu'on soit loin. On s'envoie des messages pour se dire comment étaient nos séances. On arrive bien à entretenir nos liens. Tous les jours je parle avec Amine, Moussa, Nathan, Manu..."

Tu penses quoi du début de saison du Tef' ?

"Niveau football, c'est bien parce qu'ils n'ont pas changé. Je me demandais s'ils allaient changé le jeu et non. Peu importe qui ils jouent en face, ils essaient. Par exemple contre Paris, ils ont tenté. Je trouve qu'ils font un bon début de saison malgré la mauvaise série de trois matches."

Affronter Moussa Diarra, c'est bizarre non ?

"J'espère que je ne l'aurais pas au marquage (rires). Mon but c'est de rester concentré et je sais que je ne serais pas concentré si je l'ai au marquage. Il y a un mois et demi j'étais encore avec eux, les voir face à moi ça va être bizarre."