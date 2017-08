Bakary Koné vient renforcer la défense du Racing Club de Strasbourg

Le Racing tient sa recrue d'expérience en défense. Le Burkinabé Bakary Koné, défenseur central passé par Guingamp et Lyon, est prêté pour la saison par le club espagnol de Malaga.

Depuis le début de l'été, le Racing cherche à renforcer sa défense centrale. Le club a été très patient et a fini par porter son choix sur Bakary Koné. Âgé de 29 ans, le Burkinabé a fait ses premiers pas en France à Guingamp (vainqueur de la coupe de France en 2009) et en 2011 il a découvert la Ligue 1 et la Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais.

L'été dernier, Bakary Koné a pris la direction de l'Espagne mais il a été rapidement relégué sur le banc de touche dans son club de Malaga. Le Burkinabé a passé hier sa visite médicale et le club espagnol a officialisé ce matin son prêt pour la saison au Racing.

Bakary Koné est la neuvième recrue du club strasbourgeois (après Kamara, Lala, Martinez, Martin, Corgnet, Da Costa, Saadi et Terrier). Il doit maintenant gagner une place de titulaire en défense centrale. Depuis le début de la saison, la charnière centrale est composée du capitaine Kader Mangane et de Yoann Salmier.