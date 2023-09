Bako Touré, de l'OM au FC Nantes, itinéraire d'un "joueur exceptionnel"

Deuxième sonnerie. Régis Bruneton, 84 ans, décroche. "Bako Touré ? Oh la la, ça remonte", lâche-t-il dans un grand sourire. Partenaire de l'attaquant dans le Marseille de la fin des années 50, il conserve encore des souvenirs intacts de l'attaquant. "C'était un sacré bonhomme", glisse l'ex-milieu avec un bel accent du sud. Né au Soudan français, aujourd'hui Mali, Bakoroba Touré de son vrai nom est un précurseur. Vainqueur de la Coupe d'Afrique-Occidentale française à 17 ans seulement, l'attaquant s'envole vers la France et va devenir le premier joueur à porter les couleurs de l'OM et du FC Nantes, qui s'affrontent ce vendredi soir à la Beaujoire. Bien avant les Georges Eo, Didier Couécou, William Ayache, Marcel Desailly, Didier Deschamps, et aujourd'hui Valentin Rongier, Jordan Veretout et Amine Harit.

Le père de José Touré a très vite tapé dans l'œil de José Arribas. Il faut dire que Bako a bien fait les choses. Un quadruplé avec Limoges face à des Canaris, une après-midi de mars 1963, de quoi impressionner le père du "jeu à la nantaise" qui finit par le recruter, blessé, la saison suivante. Spectateur du premier titre de champion de France où il ne dispute qu'une petite rencontre, "l'homme noir", comme il était surnommé à l'époque, se fait progressivement une place au milieu des Eon, Budzynski, Le Chenadec, Muller et Gondet. À la question : "qui prendre pour se renforcer" que José Arribas avait posé à l'écrit dans France Football, le technicien allait rapidement avoir une réponse.

"Il avait des qualités hors norme par rapport à d'autres joueurs, se remémore Bernard Blanchet. C'était un joueur exceptionnel. Il était efficace, rapide et très très intéressant dans le jeu. Il savait se déplacer de manière coordonnée avec les autres et il jouait vraiment pour le club." Une toute autre philosophie de jeu par rapport à ce que Bako Touré a connu jusque-là. "Il trouvait qu'à Nantes, on était beaucoup plus collectif qu'à Marseille, rembobine le meilleur buteur de l'histoire du FC Nantes. Nous, on jouait sans ballon, on se déplaçait à 3 ou 4 pour que le porteur de balle ait le plus de possibilités possibles alors que les Marseillais étaient plutôt des joueurs individuels."

Les Canaris s'étaient réunis à l'hôtel avant de disputer la finale de la Coupe de France 1966, finalement perdue contre Strasbourg. - FC Nantes

À Nantes, un goût de trop peu

À la fin des années 50, Marseille est en pleine traversée du désert. Relégué à l'échelon inférieur pour la première fois de son histoire, le club végète. Dans ses rangs, Régis Bruneton n'a oublié de la période et du passage de Touré. "Quand il jouait, il nous disait toujours : envoyez les ballons, ensuite je m'en occupe de la tête, raconte-t-il. Mais quand on perdait le ballon, il venait nous aider à le récupérer. C'était un joueur très polyvalent." Et à qui voulait l'entendre, l'homme aux 31 réalisations sur la saison répétait : "le football est un jeu très simple, un jeu d’équipe". Des mots qui vont prendre tout leur sens à Marcel-Saupin.

Son physique va l'aider à se faire une place dans la rotation de l'équipe de José Arribas. "C'est vrai que c'était un sacré athlète, il était très puissant mais il était aussi technique, souligne Gaby De Michèle. C'était vraiment un bon joueur, très sympa, agréable mais par contre, il ne fallait pas lui marcher sur les pieds parce qu'il avait du répondant (sourire)." Les équipes adverses l'ont vite compris. Auréolé du qualificatif de "plus belle réussite de l'année" dans France-Soir, Bako Touré assurera notamment à Nantes de conserver son titre de champion de France, grâce à un but contre Sochaux dans un stade Marcel-Saupin en liesse, le 15 mai 1966. Avant de faire à nouveau ses valises. Pour Ajaccio, cette fois. "Il était extrêmement sollicité", assure Bernard Blanchet. Le sentiment d'inachevé est là. Mais ce n'était qu'un avant-goût de ce que son fils, Le Brésilien, allait apporter à la Maison Jaune.