Qui succédera à Cristiano Ronaldo ? France Football dévoile ce lundi tout au long de la journée les 30 joueurs nommés pour le Ballon d'or 2018. La liste sera entièrement dévoilée vers 19h30.

Le trophée individuel suprême - basé sur le vote de journalistes du monde entier - sera décerné le 3 décembre.

La liste des 15 joueurs nommés en attendant les 30

Sergio Agüero (Manchester City)

Alisson Becker (Liverpool)

Gareth Bale (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Edinson Cavani (PSG)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Roberto Firmino (Liverpool)

Diego Godin (Atlético Madrid)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Eden Hazard (Chelsea)

Isco (Real Madrid)

Harry Kane (Tottenham)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Un Français favori ?

Le Portugais Ronaldo, actuellement dans la tourmente après une accusation de viol aux Etats-Unis, est le détenteur du trophée (il en a gagné 5, record partagé avec l'Argentin Lionel Messi). Il n'apparaît pas comme un favori cette année, tout comme le prodige qui évolue au FC Barcelone.

Parmi les favoris : Luka Modric (Real Madrid) qui a empoché les prix UEFA et FIFA de la saison écoulée, récompenses moins prestigieuses que le Ballon d'Or.

Il faudra surveiller les Français, vainqueurs du Mondial 2018. Deux joueurs devraient faire valoir leur palmarès et leur saison exceptionnelle : Antoine Griezmann et Raphaël Varane. Les deux évoluent dans le championnat espagnol : le premier a remporté la Ligue Europa avec l'Atlético Madrid (face à Marseille en finale) et a terminé deuxième de la Liga derrière Barcelone. Lors du mondial "Grizou" a marqué quatre fois et a été élu "homme du match" de la finale contre la Croatie (4-2).

Varane a lui décroché la Ligue des Champions avec le Real Madrid et pris la 3e place en championnat tout en étant infranchissable lors du Mondial.

Sans oublier Kylian Mbappé. Âgé de 19 ans, il a réalisé un bon Mondial (4 buts) malgré une saison mitigée avec le PSG et une élimination précoce en Ligue des Champions (8e de finale face au Real Madrid, vainqueur de l'épreuve). Il a tout de même glané quatre titres nationaux (Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions) et réalise un bon début de saison.

Deux nouveautés

Mais la pépite parisienne pourrait décrocher le Trophée Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans, l'une des deux nouveautés cette année. Le lauréat de ce prix sera lui élu par les 33 lauréats du Ballon d'Or vivants, "parmi lesquels Denis Law, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Marco Van Basten, Zinedine Zidane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo...", selon France Football dans un communiqué. Kylian Mbappé semble le grand favori pour cette nouvelle récompense internationale.

Le Ballon d'Or féminin, récompensant la meilleure joueuse sera élue d'après les votes de journalistes, comme chez les hommes, sera également décerné le 3 décembre.

Nouvelles règles

Depuis deux saisons, la fin de l'accord avec la Fédération internationale de football a entraîné plusieurs modifications dans l'attribution de cette distinction individuelle suprême. Comme le précise France Football :