Ballon d'Or 2022 : Karim Benzema grand favori

Le Ballon d'Or 2022, récompensant les meilleurs footballeurs et footballeuses du monde, sera remis ce lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris. Vainqueur de la Ligue des champions et champion d'Espagne avec le Real Madrid, pilier des Bleus, Karim Benzema est le grand favori chez les hommes. Cette récompense serait une première pour un joueur français depuis Zinedine Zidane en 1998. Chez les femmes, la tenante du titre Alexia Putellas (FC Barcelone) pourrait devenir la première femme à conserver son titre. Mais l'Espagnole est talonnée de près par l'attaquante anglaise d’Arsenal, Beth Mead.

Outre les Ballons d'Or masculin et féminin, le gala propose d'autres récompenses, comme le trophée Kopa couronnant le meilleur jeune joueur de la saison âgé de moins de 21 ans, le trophée Yachine pour le meilleur gardien, le trophée Gerd Müller pour le meilleur buteur, et une nouvelle récompense, le "Prix Socrates", sera réservée aux footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs.

Benzema favori chez les hommes

Karim Benzema, capitaine du Real Madrid et auteur d’une saison exceptionnelle, pourrait donc succéder à la star argentine du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, septuple lauréat et tenant du titre, mais oublié de la sélection cette année, tout comme son coéquipier brésilien du PSG, Neymar, également absent. D'autres stars font cependant partie de la liste des 30 joueurs nommés. Parmi eux, l'éternel rival de Messi, Cristiano Ronaldo, quintuple lauréat du trophée, mais aussi Robert Lewandowski, Thibault Courtois, Mohamed Salah, Sadio Mané, Kevin de Bruyne, Harry Kane ou encore Riyad Mahrez et Erling Haaland.

Trois autres Français sont nommés aux côtés de Benzema : le prodige du PSG, Kylian Mbappé, le joueur de l'année en Allemagne, Christopher Nkunku, et le meilleur gardien de Serie A, Mike Maignan.

Putellaz ou Mead chez les femmes

Lauréate l'an dernier, la joueuse du FC Barcelone Alexia Putellas, meilleure marqueuse de la Ligue des Champions avec 11 buts, remet son titre en jeu et pourrait obtenir un doublé si l'attaquante anglaise Beth Mead (Arsenal), qui a porté l'Angleterre vers la gloire à l'Euro en juillet dernier, ne lui ravit pas le trophée. Parmi les 20 joueuses nommées, Lena Oberdorf (Wolfsburg), Ada Hegerberg (Olympique lyonnais), première lauréate en 2018, Alex Morgan (Wave de San Diego) ou Sam Kerr (Chelsea).

Avec quatre nommées, la France est la nation la mieux représentée de cette liste malgré son élimination en demi-finale de l'Euro : les Bleues en lice sont Selma Bacha (OL), Kadidiatou Diani (PSG), Marie-Antoinette Katoto (PSG) et Wendie Renard (OL).

Les nommés pour le Ballon d'Or masculin

Trent ALEXANDER-ARNOLD (ANG, Liverpool)

Karim BENZEMA (FRA, Real Madrid)

Joao CANCELO (POR, Manchester City)

CASEMIRO (BRE, Real Madrid)

Thibaut COURTOIS (BEL, Real Madrid)

CRISTIANO RONALDO (POR, Juventus puis Manchester United)

Kevin DE BRUYNE (BEL, Manchester City)

Luis DIAZ (COL, FC Porto puis Liverpool)

FABINHO (BRE, Liverpool)

Phil FODEN (ANG, Manchester City)

Erling HAALAND (NOR, Borussia Dortmund puis Manchester City)

Sébastien HALLER (CIV, Ajax puis Borussia Dortmund)

Harry KANE (ANG, Tottenham)

Joshua KIMMICH (ALL, Bayern Munich)

Rafael LEAO (POR, AC Milan)

Robert LEWANDOWSKI (POL, Bayern Munich puis FC Barcelone)

Riyad MAHREZ (ALG, Manchester City)

Mike MAIGNAN (FRA, AC Milan)

Sadio MANÉ (SEN, Liverpool puis Bayern Munich)

Kylian MBAPPÉ (FRA, Paris-SG)

Luka MODRIC (CRO, Real Madrid)

Christopher NKUNKU (FRA, RB Leipzig)

Darwin NUÑEZ (URU, Benfica puis Liverpool)

Antonio RÜDIGER (ALL, Chelsea puis Real Madrid)

Mohamed SALAH (EGY, Liverpool)

Bernardo SILVA (POR, Manchester City)

SON Heung-min (CDS, Tottenham)

Virgil VAN DIJK (HOL, Liverpool)

VINICIUS JUNIOR (BRE, Real Madrid)

Dusan VLAHOVIC (SER, Fiorentina puis Juventus)

Les nommées pour le Ballon d'or féminin