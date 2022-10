Ballon d'or : "C'est un exemple d'amour du football" réagit Mathieu Bodmer après le sacre de Karim Benzema

Mathieu Bodmer et Karim Benzema ont joué ensemble à l'Olympique Lyonnais de 2007 à 2009.

Les félicitations affluent après le sacre de Karim Benzema, ce lundi 17 octobre. A 34 ans, l'international français de football, attaquant du Real de Madrid, a reçu le ballon d'or 2022_,_ un titre qui récompense le meilleur joueur de football de l'année.

"On sentait le potentiel"

"Mieux vaut tard que jamais", réagit ce mardi matin Mathieu Bodmer au micro de France Bleu Normandie. L'actuel directeur sportif du HAC et Karim Benzema ont joué ensemble de 2007 à 2009, dans les rangs de l'Olympique Lyonnais. A l'époque, le nouveau ballon d'or avait à peine 19 ans. "Moi quand j'ai joué avec lui la première année, il termine meilleur buteur du championnat, il est meilleur joueur du championnat à 20 ans et il est déjà en équipe de France, se souvient aujourd'hui Mathieu Bodmer. On sentait le potentiel. Il faisait des choses que personne ne savait faire sur le terrain."

"C'est un exemple pour beaucoup"

Depuis, Karim Benzema a quitté le banc lyonnais pour le Real Madrid. Et pour Mathieu Bodmer, le nouveau ballon d'or a toujours su rester au plus haut niveau : "Rester treize saisons au Real ce n'est pas anodin, gagner cinq ligues des champions ce n'est pas anodin. C'est une carrière qui est extraordinaire et c'est un exemple pour beaucoup."

Il conclut : "C'est un exemple de sérieux et d'amour du football. C'est un joueur que tout le monde aime regarder jouer. C'est une belle récompense pour tout le monde."

Et cette récompense, ça faisait longtemps que les Français l'attendaient. La dernière fois c'était en 1998 avec Zinedine Zidane, qui succédait lui même à Raymond Kopa, Michel Platini et Jean-Pierre Papin.