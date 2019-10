Ballon d'or : découvrez la liste des joueurs nommés

Qui succédera à Luka Modric ? France Football dévoile ce lundi soir les joueurs nommés pour le Ballon d'or 2019. Le magazine, créateur du trophée, a récupéré il y a deux ans l'organisation après la fin d'un partenariat de six ans avec la FIFA.

Les noms égrenés jusqu'à 22h30

Les noms des prétendants seront révélés tout au long de la soirée sur l'ensemble des canaux du groupe L'Equipe (site internet de l'hebdomadaire et du quotidien L'Equipe, réseaux sociaux, et chaîne de télévision L'Equipe).

La liste des nommés

Sadio Mané (SEN/Liverpool)

Sergio Agüero (ARG/Manchester City)

Frenkie de Jong (HOL/FC Barcelone)

Hugo Lloris (FRA/Tottenham)

Dusan Tadic (SER/Ajax Amsterdam)

Messi et CR7 favoris, un "Red" outsider ?

Après avoir remporté cette année son sixième Soulier d'or européen et le trophée FIFA The Best de meilleur joueur de l'année, Lionel Messi a désormais ses vues sur une autre récompense, le prestigieux Ballon d'or qui sera attribué le 2 décembre à Paris.

Avec l'idée d'en cueillir un 6e pour dépasser son alter ego portugais Cristiano Ronaldo qui sera encore un de ses principaux concurrents. Mais comme CR7, titré en Serie A avec la Juventus, la star argentine de Barcelone n'a remporté "que" le Championnat d'Espagne la saison dernière. Et aucun d'eux n'a posé ses mains sur la Ligue des Champions, pour la première fois depuis 2013.

Au printemps, la C1 est revenue à Liverpool. Ce qui pourrait faire pencher la balance du côté d'une des stars des "Reds" : le roc néerlandais Virgil van Dijk, désigné meilleur joueur de la finale, ou l'attaquant sénégalais Sadio Mané, par ailleurs finaliste de la Coupe d'Afrique des nations ou encore Mohamed Salah.

A surveiller également : le classement des joueurs français avec Antoine Griezmann (3e l'an passé), la pépite Kylian Mbappé, au pied du podium l'an passé. Sans oublier Raphaël Varane, N'Golo Kanté ou encore Karim Benzema.

Autres récompenses

Au-delà du Ballon d'or, plusieurs autres trophées sont en jeu : Ballon d'or féminin, Trophée Kopa du meilleur jeune, Trophée Yachine du meilleur gardien - décerné pour la première fois.

Au total, les identités de 70 footballeurs et footballeuses auront été dévoilées.

Nouvelles règles

Depuis deux saisons, la fin de l'accord avec la Fédération internationale de football a entraîné plusieurs modifications dans l'attribution de cette distinction individuelle suprême. Comme le précise France Football :