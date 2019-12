Ballon d'or : Lionel Messi sacré pour la 6e fois, record absolu

Lionel Messi a décroché lundi soir le sixième Ballon d'or de sa carrière après 2009, 2010, 2011, 2012 et 2016. Un record absolu. Le joueur argentin de Barcelone a devancé Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. Le Ballon d'or féminin a été attribué à l'Américaine Megan Rapinoe.

2009, 2010, 2011, 2012, 2016 et donc 2019 ! Lionel Messi a reçu à Paris le 64e Ballon d'or de l'histoire et son sixième pour devenir le recordman en la matière. Le génial argentin a devancé le joueur de Liverpool Virgil van Dijk (2e) et le Portugais Cristiano Ronaldo (3e), selon le vote des journalistes du monde entier.

La "Pulga" succède au Croate Luka Modric, absent de la liste des 30 nommés.

Soulier d'or et demi-finaliste de la Ligue des Champions

Après avoir remporté cette année son sixième Soulier d'or européen et le trophée FIFA The Best de meilleur joueur de l'année, Lionel Messi a donc également décroché pour la 6e fois la plus prestigieuse des récompenses individuelles à 32 ans.

Déjà lauréat du prix Fifa The Best cette année, l’Argentin a fini meilleur buteur européen (36 buts) de la saison 2018-19. S'il s'est arrêté en demi-finale de la Ligue des Champions, il a remporté le championnat d'Espagne avec le Barça. Il cueille ainsi un 6e Ballon d'or pour dépasser son alter ego portugais Cristiano Ronaldo, désormais à la Juventus, et classé 3e de cette édition 2019.

Un "Red" aurait pu créer la surprise. En effet, Liverpool a remporté la Ligue des Champions au printemps et le Ballon d'or aurait pu être attribué au roc néerlandais Virgil van Dijk (2e) ou encore à l'attaquant Sadio Mané, par ailleurs finaliste de la Coupe d'Afrique des nations avec le Sénégal (4e).

Le Top 10

Lionel Messi (Argentine, FC Barcelone) Virgil van Dijk (Pays-Bas, Liverpool) Cristiano Ronaldo (Portugal - Juventus Turin) Sadio Mané (Sénégal, Liverpool) Mohamed Salah (Egypte - Liverpool) Kylian Mbappé (France - PSG) Alisson Becker (Brésil - Liverpool) Robert Lewandowski (Pologne - Bayern Munich) Bernardo Silva (Portugal - Manchester City) Riyad Mahrez (Algérie - Manchester City)

Mbappé, meilleur Français, est 6e

Il y avait quatre Français parmi les 30 nommés. Au pied du podium l'an passé, mais auteur d'une saison en demi-teinte, le Parisien Kylian Mbappé est 6e. Invité à remettre le Trophée Kopa du meilleur jeune sur la scène du théâtre du Châtelet, le joueur du PSG a immortalisé le moment en photo avec Didier Drogba et Sandy Heribert, maîtres de cérémonie.

Troisième l'an passé, Antoine Griezmann se classe 18e. La recrue du Barça se trouve devant le gardien Hugo Lloris 23e et l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema 26e.

À noter les absences du tenant du titre, Luka Modric - une première depuis Marco van Basten en 1993 - et de Neymar, après une saison où il a été en partie blessé avec le PSG.

Rapinoe, Ballon d'or féminin

L'Américaine Megan Rapinoe, star du Mondial 2019 organisé en France mais survolé par les USA, a remporté la plus prestigieuse récompense individuelle décernée dans le football. Elle succède à la Norvégienne Ada Hergerberg qui avait reçu le premier Ballon d'or féminin de l'histoire l’an passé.

La joueuse de 34 ans, qui évolue à Seattle, a remporté le Soulier d'or pour avoir été la meilleure buteuse de la compétition et également reçu un Ballon d'or récompensant la meilleure joueuse du tournoi. Rapinoe, dont la stature a dépassé le simple football pour devenir une icône de l'opposition à Donald Trump, est aussi une figure de la lutte pour les droits des LGBT et l'égalité homme-femme.

Les Françaises Amandine Henry, Wendie Renard et Sarah Bouhaddi faisaient partie des 20 joueuses nommées pour le Ballon d'Or féminin 2019.

Matthijs De Ligt sacré meilleur jeune

Demi-finaliste de la Ligue des champions avec l'Ajax Amsterdam, le défenseur de la Juventus, Matthijs De Ligt, 20 ans, a remporté le Trophée Kopa. Ce prix récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans sur l'année 2019. Il succède à Kylian Mbappé (PSG), premier joueur sacré meilleur jeune, en 2018.

Alisson élu meilleur gardien

Pour les gardiens de but, le trophée Yachine - du nom du mythique portier soviétique - a été attribué à Alisson Becker. Le gardien brésilien de Liverpool est le premier joueur à décrocher ce trophée.