Ballon d'Or : Lionel Messi sacré pour la septième fois, Karim Benzema au pied du podium

Grand favori des bookmakers, Lionel Messi, 34 ans, a remporté un septième Ballon d'Or, ce lundi au théâtre du Châtelet à Paris, devançant le Polonais Robert Lewandowski (Bayern Munich) et l'Italien Jorginho (Chelsea). L'édition 2020 avait été annulée en raison de la crise du Covid. L'Argentin est le second joueur du PSG à soulever le prestigieux trophée, et le premier à le faire avec le maillot bleu et rouge. Avant de rejoindre le PSG en août, la "Pulga" n'a remporté "que" la Coupe du roi avec le club blaugrana, mais il a gagné la Copa America avec l'Argentine en juillet, 13 ans après l'or olympique.

Karim Benzema au pied du podium

Les trois Français qui figuraient parmi les 30 nommés terminent dans le top 10 : Kylian Mbappé (PSG) pointe à la 9e place, N’Golo Kanté (Chelsea) à la 5e place et Karim Benzema (Real Madrid) à la 4e place. Seul ce dernier, absent de la cérémonie, était attendu sur le podium en dépit d'une saison collective inachevée avec le Real Madrid et d'une élimination précoce avec la France à l'Euro.

Lewandowski meilleur buteur

Le trophée de meilleur buteur a été décerné au Polonais Robert Lewandowski, récompensé pour ses réalisations avec le Bayern Munich et la Pologne. "Je remercie mes coéquipiers, sans eux je ne serais pas le buteur que je suis", a réagi l'avant-centre. Meilleur buteur de Bundesliga, "Lewa" a notamment battu la saison dernière le fameux record de Gerd Müller en signant 41 buts en Championnat d'Allemagne. Le "Bomber" s'était arrêté à 40 en 1971-1972. Lewandowski, 33 ans, faisait figure de favori pour ce Ballon d'Or 2021, aux côtés de Lionel Messi et Karim Benzema.

Le Trophée Kopa pour Pedri

Auteur d’une saison remarquable avec le FC Barcelone et avec l’Espagne, Pedri a remporté le trophée Kopa destiné au meilleur jeune joueur de moins de 21 ans. Le milieu de terrain succède à Matthijs de Ligt (2019) et à Kylian Mbappé, sacré en 2018. "Il y a peu, j’ai eu 19 ans. La meilleure manière de célébrer mon anniversaire est de recevoir ce prix devant les meilleurs joueurs du monde", a commenté le joueur du FC Barcelone. "Je remercie le FC Barcelone, mes coéquipiers et Lionel Messi", a-t-il ajouté.

Désigné meilleur jeune du dernier Championnat d'Europe, où l'Espagne a été éliminée en demi-finale par l'Italie, Pedro Gonzalez a enchaîné cet été avec les Jeux olympiques de Tokyo, conclus par une médaille d'argent, après avoir perdu en finale face au Brésil. Au Japon, il a achevé une saison 2020/21 marathon, avec 73 matches disputés qui lui ont permis d'éclore à la face du monde.

Formé à Las Palmas, aux îles Canaries dont il est originaire, Pedri a débuté en septembre 2020 au FC Barcelone. Il est devenu le deuxième joueur le plus jeune à atteindre les 50 matches avec le Barça, derrière l'attaquant Bojan Krkic, grâce à un volume de jeu impressionnant et à une aisance tactique rare à son âge.

Ballon d'Or féminin pour Alexia Putellas

Le Ballon d'Or féminin a été décerné à l'Espagnole Alexia Putellas qui évolue au poste d'attaquante au FC Barcelone et a remporté la Ligue des champions. Elle succède à la Norvégienne Ada Hegerberg, première lauréate de l'histoire en 2018, et à la championne et icône féministe américaine Megan Rapinoe (2019).

"Je suis très émue", a-t-elle lancée, avant de remercier ses "coéquipières. C'est un prix individuel mais c'est un travail collectif". Sa victoire couronne une saison exceptionnelle, où elle a conduit le Barça à un triplé historique Coupe-Championnat-Ligue des champions, avec un but en finale de C1 contre Chelsea (4-0). À 27 ans, celle qui joue avec un maillot floqué "Alexia" est au sommet d'une carrière commencée à Sabadell, et poursuivie à l'Espanyol Barcelone, où elle a fait ses premiers pas comme professionnelle, puis Levante. En 2012 elle rejoint enfin le club de son cœur et remporte dès sa première année le Championnat et la Coupe de la Reine. Internationale depuis 2013, elle a été deux fois championne d'Europe des moins de 17 ans (2010 et 2011).

Gianluigi Donnarumma sacré meilleur gardien de l'année

Enfin, la soirée a également couronné le meilleur gardien de l'année. Le trophée Yachine a été décerné au Parisien Gianluigi Donnarumma, 22 ans, vainqueur de l'Euro cet été avec l'Italie. "Cela a été une année incroyable pour moi", a-t-il réagi. "Nous avons fait honneur à tous les Italiens. Je suis très, très fier." Donnarumma s'est distingué l'été dernier, en remportant le titre de meilleur joueur du Championnat d'Europe. Sa performance dans les séances de tirs au but, en demi-finale contre l'Espagne puis en finale face à l'Angleterre, a conduit la "Nazionale" à son premier sacre continental depuis 1968.

Le natif de Castellammare di Stabia (sud) a rejoint en juillet le PSG, après six années à l'AC Milan. Joueur à l'éclosion précoce, spécialiste dans l'exercice des penalties, "Gigio" Donnarumma a découvert cet automne la Ligue des champions avec le PSG. Il partage le rôle de N.1 avec le Costaricien Keylor Navas, l'entraîneur Mauricio Pochettino ayant opté pour l'alternance entre eux.