"Balotelli doit faire plus d'effort" selon son coéquipier Valentin Eysseric

Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant match, l'attaquant du GYM, Valentin Eysseric, est revenu sur les dernières performances décevantes de "Super Mario".

Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant match, l'attaquant du GYM, Valentin Eysseric, est revenu sur les dernières performances décevantes de "Super Mario". l'ancien monégasque, a été préféré à Mario Balotelli lors de la victoire contre Saint-Etienne, mercredi (1-0).

L'investissement de Balotelli pointé du doigt

Sur le banc au coup d'envoi, l'attaquant international italien a fait une entrée en jeu bien terne. La semaine dernière, la star des Aiglons a été transparente face à Monaco (défaite 3-0). Malade, et donc incertain pour le déplacement à Rennes ce dimanche, Mario Balotelli soulève de plus en plus de doutes dans la tête de l’entraîneur, Lucien Favre, même si ce dernier a refusé d'aborder le sujet en conférence de presse. Ce vendredi, Valentin Eysseric a jugé son partenaire plus fort que tout le monde, mais il regrette de le voir trop souvent râler dans son coin.

"je l'ai vu très déçu après la défaite à Monaco. Mais il faut que tout le monde soit au service du collectif, et Mario doit en faire un peu plus. Parce que des fois, il se renferme sur lui-même et après on ne peut plus trop lui parler" Valentin Eysseric.