Banderoles violentes, fumigènes, bombes agricoles : colère des ultras de Montpellier et tensions à la Mosson

Les ultras ont les nerfs à vif, et les joueurs de la Paillade ont reçu le message, ce dimanche, à l'occasion de la 19ème journée de Ligue 1, à la Mosson. La rencontre face à Nantes a d'ailleurs été interrompue une quinzaine de minutes, après des jets de fumigènes et l'explosion de pétards et de bombes agricoles, en tribune Etang-de-Thau, derrière le but que gardait le gardien pailladin, en première période.

ⓘ Publicité

Les joueurs de Montpellier insultés

L'après-midi était pourtant bien partie. Sur la pelouse, les footballeurs du MHSC réagissaient, avec une entame quasi parfaite dans le contenu, quatre jours après avoir bu la tasse sur la Côte d'Azur (6-1), lors d'un déplacement cauchemardesque à l'Allianz Riviera.

Les ultras pailladins, eux, avaient décidé de "boycotter" les dix premières minutes de jeu. A la place de leurs encouragements, des banderoles étaient tour à tour déployées par des membres de l'Armata comme de la Butte, dans des tribunes momentanément désertées.

On pouvait ainsi lire des messages insultants, essentiellement destinés aux joueurs de Montpellier ("Allez tous vous faire enculer", "Equipe de tapettes", "Mamadou Fiasco"). Des messages haineux, et même homophobes, dénoncés notamment par plusieurs personnalités politiques locales ou par des associations, quelques minutes après leur apparition.

Match arrêté

La "grève" terminée, les ultras faisaient finalement leur retour pour encourager leurs troupes, après avoir indiqué que rien ni personne n'était au dessus de l'institution. Seulement, des fumigènes étaient jetés sur la pelouse et des pétards et/ou bombes agricoles explosaient dans les travées, conduisant à l'interruption de la rencontre, par l'arbitre Monsieur Léonard, qui renvoyait tous les acteurs au vestiaire.

Dix-sept minutes d'interruption, au total, qui étaient transformées en arrêt de jeu, à l'issue du temps réglementaire, alors que Pierre-Marie Grappin, responsable de la sécurité du club, prenait la parole au micro pour appeler au calme et signifier que le match risquait d'être définitivement arrêté, en cas de nouveaux débordements.

Jonas Omlin face aux ultras

Puis, comme si l'ambiance n'était pas déjà suffisamment électrique, des heurts éclataient, en Etang-de-Thau, selon le club. A ce moment-là, la sécurité craignait un envahissement de la pelouse par certains individus, et les stadiers se plaçaient de manière à l'éviter. Les forces de l'ordre, elles aussi, de tenaient prête à intervenir.

Finalement, pas d'incidents majeurs et supplémentaires à signaler. Plusieurs ultras ont même pu dialoguer, à l'issue du coup de sifflet final et du nouveau naufrage, avec Jonas Omlin, venu à leur rencontre en bas de leur tribune. Seul pailladin à s'être aventuré auprès d'eux - plusieurs autres garçons étant restés à distance pour les saluer - le portier suisse a échangé avec les supporters, avant de regagner le vestiaire et d'être ovationné.

Conséquences

Ce dimanche soir, le club déplore notamment la destruction de plusieurs sièges suite à l'explosion d'une bombe agricole. Une partie du gazon a par ailleurs été brûlé, et plusieurs extincteurs ont été utilisés pour tenter de limiter les dégâts.

Le MHSC s'attend à écoper d'une amende, pour les banderoles, et de la fermeture de la tribune Etang-de-Thau pour plusieurs matchs - deux voire trois - après ces incidents. La tribune des ultras pourraient en effet être fermée pour les réceptions de Paris, Brest et Lens, selon ce que décidera la commission de discipline.

Les dirigeants, en revanche, n'imaginent pas qu'un huis-clos total soit prononcé contre le stade de la Mosson.