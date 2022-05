Montée de l'AJA en L1 : "c'était le moment où il fallait y arriver", d'après le directeur du club

La montée de l'AJ Auxerre en Ligue 1 de football est un moment "historique", d'après le directeur du club Baptiste Malherbe. "C'était vraiment le moment où il fallait y arriver, pour des raisons économiques notamment", a affirmé le directeur du club sur France Bleu Auxerre, ce lundi, au lendemain de la victoire face à Saint-Étienne pour le dernier match de barrages. L'interview est à réécouter en intégralité ici.

Est-ce que vous avez dormi cette nuit ?

Un petit peu quand même ! Par la force des choses, parce que la nuit d'avant a été courte aussi, avec du stress. Et là c'était le bonheur. Donc petite nuit, mais pour la bonne cause. C'était un grand moment, historique, sans doute.

Comment est-ce que vous avez vécu ce match ?

Beaucoup de plaisir, parce que l'équipe a fait le football qu'on aime, à part les dix premières minutes où on s'est fait prendre par la marée verte. Mais on a bien réagi. Et l'équipe a été à l'image du club, très travailleuse, très solidaire, avec un superbe état d'esprit. Donc ça fait plaisir. Après il y a eu la frustration de l'égalisation, parce qu'on pensait ne pas être loin du Graal, encore une fois, après le championnat déjà. Et puis cette séance de tirs aux buts, c'était un truc de dingue. Cinq tirs parfaits, la joie de nos supporters dans le virage, même si on n'en a pas beaucoup profité à cause des supporters stéphanois. Mais grande joie et une pensée à tous ceux qui ont contribué à cette réussite.

Ce retour en Ligue 1 après 10 ans de Ligue 2, c'est un soulagement ?

Ca me fait mal au cœur quand on dit "10 ans en Ligue 2 etc." Parce que pour une ville comme Auxerre, c'est déjà dur d'être en Ligue 2. Les gens ne se rendent pas comptent. Avec Auxerre, on a été habitués à des exceptions. Mais déjà être en Ligue 2, pour notre ville, c'est bien, même si on espère tous mieux. Là on y est, donc c'est une grande joie, c'est un exploit, je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte. Une ville de 35.000 habitants en Ligue, par rapport à l'enjeu économique qui a pris le dessus sur beaucoup de choses. C'est exceptionnel.

Comment ça s'est construit cette montée ?

Depuis le mois de mai/juin, il y a eu un travail incroyable, une détermination : on était en mission. J'ai dit souvent que si on arrive à créer un engouement autour de ce club, une solidarité forte, au-delà du club, on arrivera à renverser des montagnes. C'est souvent ça, les petits villages gaulois ont besoin de potion magique. Et nos supporters nous l'ont donnée sur les derniers matches, mais aussi à l'intérieur du club depuis le mois de juin. Il y a eu un travail incroyable. Chacun a bien fait ce qu'il avait à faire, dans sa partie. Personne n'a entravé le travail de l'entraineur, du directeur, chacun savait ce qu'il y avait à faire. La route a été difficile, parce qu'on a fait une saison extraordinaire, mais on a rajouté trois matches pour le plaisir. Ca a été beaucoup de travail, on a été tous déterminés, soudés, et c'est chouette d'y arriver.

Mais l'année prochaine il y aura quatre descentes en Ligue 2

C'est une autre compétition, on va repartir à zéro point. Il va y avoir quatre relégués, donc on va s'accrocher mais si on garde cet engouement autour du club, si on peut prendre les points d'entrée, l'année prochaine parce que le public sera comme les derniers matches, en fusion. Je pense qu'on fera quelque chose de grand.

Est-ce qu'il va y avoir des investissement de la part de James Zhou, le propriétaire ?

Oui bien sûr ! James le fait depuis 2016, de façon intelligente. Il a fait qu'on redevienne un club solide avec des belles installations, des infrastructures, une politique claire. Il m'a donné trois axes en début d'année : être le plus performant possible sur l'équipe pro, relancer cette formation et l'intégrer dans notre projet, et développer l'international. Et on répond à cette politique. On peut compter sur son soutien en Ligue 1.

On parle de dizaine de millions d'euros d'investissement ?

L'effet économique pour le club est indéniable, c'est une excellente chose. C'était le momentum, même si je ne voulais pas trop me le dire parce que ça me rajoutait une pression. Mais c'était vraiment le moment où il fallait y arriver, pour des raisons économiques notamment. Et j'espère que ça va continuer de remettre le club à niveau. Il va falloir continuer à bien travailler, ne pas perdre la tête.

Est-ce que Jean-Marc Furlan, qui était en fin de contrat cet été et qui avait une année de prolongation en cas de montée, sera l'entraineur l'an prochain ?

C'était le deal avec Jean-Marc toute la saison (...). C'est un excellent technicien, il a fait progresser cette équipe dans le jeu, les joueurs ont pris un grand plaisir avec lui. Le mérite lui revient en grande partie. Faire remonter le club en Ligue 1, c'était sa mission en trois ans, c'est ce qu'il a fait. Bravo Jean-Marc. Donc on devrait construire avec lui.