Baptiste Malherbe : " l'envie d'en découdre à l'Aja "

Samedi, l'AJA a subi une défaite décevante face à Toulouse, 2 buts à 1. Les Icaunais ont perdu une position au classement et sont 4e. Mais tout reste encore jouable pour la montée confie Baptiste Malherbe, le directeur général de l'AJ Auxerre.

France Bleu Auxerre : qu'est-ce qui domine entre l'amertume de la défaite et la réaction des joueurs poussés par leur public ?

Baptiste Malherbe : Le sentiment est partagé. On a surtout l'envie d'en découdre. Il reste huit matchs. On sortait d'une très belle série de cinq victoires consécutives. Il y avait un bel élan derrière l'équipe. Il faut le garder et aller chercher la meilleure place possible en fin de saison. C'est vrai que les 14 000 spectateurs au stade Abbé Deschamps nous ont donné beaucoup d'énergie samedi.

Que pensez-vous de l'arbitrage samedi, fustigé par les joueurs et le coach ?

Il faut être partagé. On a la vidéo pour voir les ralentis. C'est différent de la place de l'arbitre. Le jeu aurait pu basculer différemment. C'est comme çà. Il faut surtout retenir qu'il y a des erreurs à ne pas commettre pour le haut niveau et qu'il y a eu une belle réaction à dix contre onze. On a été chercher le but de l'espoir avec Rémy Dugimont. Les supporters étaient derrière nous jusqu'à la fin. On a une grosse envie et une grosse détermination.

Craignez-vous une longue suspension de Gaëtan Charbonnier exclu pour son mauvais geste ?

On va se défendre devant la commission. Il n'a pas à faire ce geste là, il le sait lui même. Il y a eu des fautes sur lui; de l'énervement et de la frustration. Cela fait partie parfois du football et a handicapé l'équipe, mais bravo aux dix joueurs en deuxième mi-temps qui ont tout donné pour revenir à 2-1.

Voilà 2 ans que le propriétaire de l'AJA James Zhou, n'est pas revenu à Auxerre, à quand son retour ?

Avec la pandémie, c'était compliqué, il a été obligé de rester en Chine pour ses affaires. Il reviendra à l'AJA dès que ce sera possible.

Selon le journal "l'Equipe", monsieur Zhou serait tenté de trouver un repreneur faute de Ligue 1 en fin de saison ?

Non, c'est infondé. James Zhou est très attaché au club ,ses supporters et à la ville. Il fait beaucoup. Il est très présent au conseil d'administration et au quotidien. Il nous donne les moyens pour pouvoir exister au plus haut niveau. Il faut le saluer. James est très fier de ce que l'équipe est en train de faire. Il est déçu comme nous pour le résultat face à Toulouse mais il reste déterminé. On veut aussi pour lui être le plus performant possible.