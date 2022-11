Baroud d'honneur pour le Toulouse FC à Rennes avant la Coupe du monde

Dernier match de championnat pour le TFC avant la trêve et le début du Mondial le 20 novembre au Qatar. Les Violets 12e de Ligue 1 se déplacent sur la pelouse du Stade Rennais pour la 15e journée, chez l'une des meilleures équipes du championnat, 3e derrière le PSG et Lens. Les Toulousains rêvent de faire enfin tomber une équipe du top 10 mais ils savent très bien ou ils mettent les pied, l'entraineur du Tef Philippe Montanier le premier, pour avoir entrainé le Stade Rennais pendant deux ans et demi (2013-2016).

ⓘ Publicité

Le Tef n'a plus gagné depuis trois matches

Le TFC reste sur deux défaites consécutives, à Lens et à domicile contre Monaco le weekend dernier . Les Violets n'ont plus gagné depuis le 16 octobre. C'était au Stadium contre Angers (3-2). Pire, Toulouse ne s'est imposé qu'une fois à l'extérieur depuis le début de saison. Et il faut remonter au 14 août à Troyes, victoire 3-0, dès la 2e journée de Ligue 1. Pour autant, Philippe Montanier ne veut pas dramatiser.

Autre problème à régler, l'attaque toulousaine, reconnait le coleader de l'attaque le Brésilien Ratao (3 buts). Aucun but marqué lors des deux derniers matches. Heureusement, Philippe Montanier pourra compter samedi sur son autre co-meilleur buteur, Zakaria Aboukhlal. L'attaquant international marocain rejoindra sa sélection après la rencontre pour préparer le Mondial qui démarre le 20 novembre.

Reste une interrogation. A voir si le latéral droit titulaire Mikkel Desler, blessé et absent contre Monaco le weekend dernier, pourra tenir sa place samedi soir à Rennes. Stade Rennais - TFC, coup d'envoi 21h samedi, à vivre dès 20h30 en intégralité sur France Bleu Occitanie.