Barrage AC Ajaccio - HAC : les Havrais iront bien à Ajaccio disputer le match

Par Sixtine Lys, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure) et France Bleu

Après plus de neuf heures de discussion au stade Océane au Havre, les direction du HAC a décidé d'aller jouer à Ajaccio au stade François-Coty ce dimanche à 19H. La rencontre entre l'AC Ajaccio et Le Havre, qui compte pour les playoff en Ligue 2, a été repoussée à cause des faits de violence.