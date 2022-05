Barrage retour : l'AS Saint-Étienne plus que jamais dos au mur face à Auxerre

Après une saison très compliquée où la menace de la relégation a plané du début à la fin, les Verts jouent ce dimanche soir leur dernière carte pour se maintenir en Ligue 1. Match retour de barrage contre l'AJ Auxerre, à 19h dans le Chaudron.

Ce sera a priori le dernier match sur le banc des Verts pour l'entraîneur Pascal Dupraz, recruté en pompier en décembre dernier. Le savoyard a toujours martelé qu'il croyait au maintien de l'ASSE, et il affirme n'avoir pas perdu de sa conviction. "Je suis extrêmement déterminé, et je crois qu'il doit exister un autre qualificatif qu'extrêmement, encore plus fort. Et je sais que les joueurs vont être extrêmement déterminés."

Et il en faudra, de la détermination, pour être à la hauteur de l'enjeu. Jeudi soir au match aller, les stéphanois ont concédé le match nul un partout. S'ils veulent assurer leur maintien, il leur faut à tout prix éviter de prendre un but, qui compterait double à l'extérieur pour les adversaires icaunais. Ces calculs n'ont pas échappé à Eliachim Mangala, mais le défenseur ne veut pas se laisser endormir par la perspective d'un match nul facile. "Ce qui va être important ça va être de bien défendre, mais aussi de pas jouer pour le zéro zéro, faudra attaquer aussi parce que dans un match quand tu te mets à trop défendre, à un moment donné tu subis trop, et le but c'est de pas subir c'est d'être intelligent dans ce qu'on va faire."

Les Verts pourront en tout cas compter sur le soutien du Chaudron. Geoffroy-Guichard sera ce dimanche soir à guichets fermés, avec 32 000 personnes attendues.