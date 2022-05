Barrages d'accession à la ligue 1 , une fan zone installée dimanche au stade de l'Abbé Deschamps à Auxerre

Le stade de l'Abbé Deschamps et ses supporters auxerrois vont encore rugir une dernière fois cette saison. Une fan zone, installée dans l'antre de l'AJA va permettre aux amoureux de l'AJA d'assister au match retour du barrage d'accession à la ligue 1 de foot face à St Etienne ce dimanche.

Ce sera, quoi qu'il arrive le dernier match de la saison pour les supporters de l'AJA, il y aura ceux qui seront au stade Geoffroy Guichard à St Etienne, ils seront 2000 dans la tribune visiteurs du chaudron , et puis pour ceux qui n'auront pas eu de billet, il y a aura donc la fan zone de l'Abbé Deschamps.

Ce dimanche 29 mai, on saura qui de l'AJ Auxerre ou de l'AS St Etienne , jouera l'an prochain en ligue 1 de foot. Le barrage aller se déroule jeudi à Auxerre , le match retour dimanche à St Etienne (les deux rencontres sont à suivre en intégralité sur France Bleu Auxerre).

2 euros l'entrée, pour la bonne cause

Ce dimanche donc, il sera possible de suivre cette rencontre décisive depuis le stade de l'Abbé Deschamps; un écran géant sera installé au milieu de la pelouse. La ville d'Auxerre annonce qu'il y aura également une animation et une buvette. Il faudra débourser deux euros pour pouvoir assister à la rencontre , mais c'est pour la bonne cause, une partie de la recette sera reversée au comité icaunais de la ligue contre le cancer.

écran géant , animation et buvette

Pour acheter les entrées à cette fan zone, il y a 12 000 billets mis en vente , il faudra se rendre à la billetterie du stade de l'Abbé Deschamps ( vendredi 27 mai de 14h à 18h, samedi 28 mai de 10h à15h) ou sur www.aja.fr/infos-pratiques-billetterie.

La fan zone sera ouverte à partir de 17h ce dimanche, match à 19h.