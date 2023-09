Barrages de Ligue des champions féminine : le PSG et le PFC malheureux au tirage

MELANIE LAURENT / A2M SPORT CONSULTING / DPPI VIA AFP

C'est clairement un mauvais tirage pour le PSG et pour le PFC en Ligue des Champions ! les deux clubs parisiens qualifiés pour les barrages de la coupe d'Europe ne pouvaient espérer pire confrontation.

Le Paris FC qui a réalisé l'exploit au tour précédent, en éliminant Arsenal, va affronter les dernières finalistes de la Ligue des champions : Wolfsburg (All). De son côté, le PSG quart de finaliste la saison dernière récupère un gros client candidat à la couronne : Manchester United (Ang)

Les matchs aller se joueront le 10 et 11 octobre et les matchs retour sont prévus le 18 et 19 octobre prochain.