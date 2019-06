Barrages L1/L2 : Dijon bat Lens (3-1) et se maintient en Ligue 1, Lens reste en Ligue 2

Le DFCO a décroché son maintien en Ligue 1 au terme d'un match extrêmement disputé face au Racing Club de Lens, lors des barrages retour, ce dimanche soir. "Grâce" à deux erreurs du gardien Sang et Or, les Dijonnais l'emportent par 3 buts à 1. Lens restera donc en Ligue 2 la saison prochaine.

Dijon, France

Il aura fallu attendre les toutes dernières minutes du tout dernier match. Et c'est finalement le DFCO qui décroche son maintien, en remportant ces barrages retour, trois buts à un face au Racing Club de Lens ce dimanche soir, au stade Gaston Gérard de Dijon. A l'aller, jeudi au stade Bollaert-Delelis, les deux équipes s'étaient séparées sur un score de parité (1-1) qui préservait les chances de chacun.

Sous tension

Ce dimanche soir, les deux équipes sont restées sous tension toute la rencontre. Après un début de match plutôt équilibré -malgré une belle occasion des Dijonnais-, le DFCO a ouvert le score à la 28e minute. Naïm Sliti, lancé sur le côté gauche, a débordé son défenseur et placé le ballon dans le petit filet opposé, du plat du pied.

La rigueur journalistique m'oblige à avouer que les supporters du RC Lens sont peu nombreux, mais extrêmement chauds ! (Coucou @fbleunord) #DFCORCL — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) June 2, 2019

Les joueurs du DFCO et leurs supporters du stade Gaston Gérard ont laissé éclaté leur joie, mais elle n'a été que de courte durée : à peine dix minutes plus tard, le Racing Club de Lens a égalisé à la 38e minute d'une tête de Jean-Kévin Duverne. Le défenseur lensois, à la réception d'un coup franc de Bellegarde, a placé sa tête hors de portée de Bobby Allain.

Égalisation lensoise ! Le parcage donne de la voix ! #DFCORCLpic.twitter.com/HpNzEs5kj3 — France Bleu Nord (@fbleunord) June 2, 2019

Erreurs grossières

La deuxième mi-temps a montré du beau jeu des deux côtés, mais la fatigue et l'usure s'est aussi fait sentir. Il a fallu attendre la 71e minute pour que la balance penche du côté dijonnais grâce à une erreur du gardien des Sang et Or : Jérémy Vachoux, sur une grossière erreur de pied, se fait subtiliser la balle par Sory Kaba, qui passe le ballon à Wesley Saïd qui... marque le 2e but du DFCO.

Pour l'instant le @DFCO_Officiel est virtuellement en L1 l'année prochaine. Mais au moindre but du RC Lens: le résultat s'inverse. Les 10 dernières minutes vont être longues... #DFCORCLpic.twitter.com/c7HtkwHiDA — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) June 2, 2019

Le suspens est resté intenable durant les dix dernières minutes de jeu, jusqu'à ce que les Dijonnais crucifient les Lensois dans le temps additionnel, après une deuxième erreur de leur gardien. Jérémy Vachoux rate sa sortie et percute au passage son défenseur Steven Fortes, sorti sur une civière avec une minerve autour du cou. Naïm Sliti en profite et délivre Gaston-Gérard en marquant le 3e but de la rencontre.... dans une cage vide ! C'est la folie à Gaston-Gérard, où le DFCO, invaincu depuis début avril, restera donc en Ligue 1 la saison prochaine pour la quatrième année consécutive. Un record pour le club bourguignon.

3-1, Antoine Kombouaré est dans les bras de ses joueurs, et mon micro vient de rendre l'âme : l'ambiance est folle ! #DFCORCL — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) June 2, 2019