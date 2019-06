Barrages Le Mans FC - Gazélec Ajaccio : "on n'a rien à perdre"

Pour ce match retour de barrages, le Mans FC va jouer à quitte ou double face au Gazélec Ajaccio. La défaite au match aller complique les choses, mais les sang et or veulent tirer parti de leur position de chasseurs envers les Corses.

Le Mans, France

La rencontre s'annonce ardue pour le Mans FC, mais les joueurs de Richard Déziré comptent bien tout donner pour tenter la montée en Ligue 2, lors du match de barrage retour face au Gazélec Ajaccio dimanche soir, à vivre en direct sur France Bleu Maine. Après une défaite mardi au MMAréna, 2 buts à 1, les sang et or veulent redoubler d'efforts et travailler les finitions.

Mieux gérer les occasions

S'ils n'ont pas démérité lors du match aller, les manceaux ont de leur propre aveu laissé passer beaucoup trop d'occasions, notamment en début de match. "On va aller en Corse avec beaucoup plus d'ambition, explique Rémy Boissier. On va _essayer de faire le même match qu'à aller, mais en concrétisant les occasions_".

Le coach veut de son côté tirer parti de cette défaite : "si on avait gagné à l'aller, on aborderait ce match avec plus de pression, explique Richard Déziré. La défaite nous met dans une situation inconfortable, mais en même temps on redevient les chasseurs". S'il veut marquer vite, il ne faudrait pas que cela se retourne contre les manceaux : "en cas de but très tôt, on aura à nouveau quelque chose à défendre".

"Là _on n'a vraiment plus rien à perdre_, et il y a peut-être des situations dans le match qui nous permettront d'être un peu plus enthousiastes et de faire des choses plus facilement, avec moins de pression", estime le capitaine Stephen Vincent.

Le fait de n'avoir rien à perdre nous permet de jouer notre va-tout sans risque.

Jouer offensif, sans se mettre en danger

Les sang et or veulent de nouveau attaquer le match offensivement, mais il s'agit de trouver l'équilibre : "il faut marquer dans _un esprit offensif, mais si on part à l'abordage on risque de se prendre des buts_, tempère Stephen Vincent. Le but, c'est d'emballer le match, de se créer beaucoup d'occasions et de faire douter le Gazélec".

On va jouer ce match retour plein pot !

"Les corses ont la faculté de changer leur organisation et de jouer à cinq derrière pour assurer leur sécurité défensive, estime Richard Déziré. On a essayé de _travailler nos positionnements et nos placements pour se mettre entre les lignes_, trouver des joueurs lancés, et mettre de la vitesse".

Le coach manceau estime ses joueurs capables de "rivaliser par moments" avec les corses, malgré leur niveau plus élevé. Il faudra miser pour cela sur les forces des sang et or, mais aussi sur les points faibles que le Gazélec a montré lors du match aller.

Une courte victoire, pas suffisant pour monter en Ligue 2

Seuls certains scénarios de match peuvent permettre aux manceaux, handicapés par leur défaite à l'aller 2-1, de monter en Ligue 2. Avec un but de retard, les manceaux doivent au moins en mettre deux pour s'imposer.

En cas de victoire mancelle dimanche soir avec un seul but d'écart, par exemple, 1-0 ou 3-2, l'avantage revient à l'équipe ayant marqué le plus à l'extérieur : dans le premier cas, ce serait le Gazélec Ajaccio, dans le second le Mans FC qui monterait en Ligue 2.

Si le match se termine par 2 buts à 1 en faveur des manceaux à la fin des 90 minutes, cela signifierait l'égalité parfaite : il faudrait alors aller en prolongations, voire au tirs au buts.