Barrages Ligue 2/National : QRM fait un grand pas vers le maintien après sa victoire face à Villefranche (1-3)

Les Rouge et Jaune se sont imposés ce mardi soir face à Villefranche-Beaujolais (1-3) pour le match aller des barrages grâce à un doublé de Soumaré (30e, 73e) et un but de Padovani (79e). QRM a fait un grand pas vers le maintien avant le match retour ce dimanche à Diochon.

QRM a fait un grand pas vers le maintien ce mardi soir face à Villefranche. Les Rouge et Jaune se sont imposés (1-3) face à une équipe caladoise valeureuse. C'est elle qui avait d'ailleurs ouvert le score sur pénalty par l'intermédiaire de son meilleur buteur (Elisor, 28e). Un pénalty concédé par Romain Padovani, le capitaine quevillais.

Rendez-vous dimanche à Diochon

Mais les Caladois n'ont pas eu le temps de savourer leur but. Issa Soumaré égalise une minute et trente secondes plus tard (30e). "On savait qu'on allait avoir des moments difficiles, on se l'était dit mais on s'est aussi dit qu'il fallait que l'on soit soudé", explique Till Cissokho, le défenseur quevillais à la fin du match. "Ce qu'il faut souligner, c'est que tout le monde a bien défendu, les défenseurs comme les attaquants d'ailleurs, ça a créé des espaces", analyse Nicolas Lemaître, le portier rouge et jaune.

Le gardien quevillais, auteur de deux parades exceptionnelles en fin de match, permet à son équipe de garder deux buts d'avance. "On est content de cette victoire mais on ne se caresse pas le nombril. On sait qu'il nous reste un gros match", souligne Fabien Mercadal, l'entrâineur. "J'ai dit aux joueurs qu'il y avait deux choses à ne pas faire, la première, c'est de ne pas savourer cette victoire, la deuxième c'est de ne pas manquer d'humilité", ajoute l'entraîneur quevillais.

"On a cinq jours très importants pour prendre le maximum d'énergie, pour que l'enfer que nous avait promis Villefranche aujourd'hui, on leur propose à Diochon", conclut Fabien Mercadal. Rendez-vous ce dimanche à Diochon dès 16h pour le match retour de ces barrages.