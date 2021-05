Barrages Ligue 2/Nationale : les Chamois Niortais au bord du gouffre

Après avoir ouvert le score en première mi-temps, les Chamois Niortais gâchent leur avantage et s'inclinent (3-1) à Villefranche Beaujolais. Ils entameront le match retour samedi avec un déficit à rattraper.

Villefranche vs Niort le mercredi 19 mai 2021

Si le scenario de samedi était catastrophique, celui de ce mercredi soir apocalyptique. En tête à la mi-temps, le 18e de Ligue 2 Niort pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Pape Ibnou Ba. Mais le 3e de Nationale Villefranche Beaujolais a renversé la situation en seconde mi-temps pour enfoncer les Niortais et s'imposer 3 à 1. Il faudra une remontada miracle samedi soir pour voir les deux-sévriens en Ligue 2 la saison prochaine.

Une entame peu rythmée

Les Chamois manquent de se retrouver en infériorité numérique sur une intervention mal maitrisée de Kilama (20e). Heureusement, l’arbitre du match Bartholomeu Varela ne sort qu’un carton jaune. Villefranche n’arrive pas à trouver la solution dans la défense niortaise. Le gardien niortais Quentin Braat est vigilant sur les tentatives timides de Dabasse (31e) et Segbé (38e).

L'illusion Ba

Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Pape Ibnou Ba arrive à se défaire de la défense rhodanienne, bien lancé en profondeur par Olivier Kemen, et ouvre le score d’un face-à-face parfaitement exécuté (0-1, 45+2e). Son 15e but de la saison, le premier depuis le 20 mars… au meilleur moment !

Villefranche se libère

Les Rhodaniens montrent de meilleures intentions au retour des vestiaires par la patte de leur capitaine Blanc. Si Quentin Braat est attentif sur la première tentative (49e), le gardien niortais ne peut rien faire sur la seconde, une frappe enroulée dans la lucarne opposée (1-1, 54e).

Des conditions météo compliquées

En plus de la pluie, le vent se renforce au fil des minutes et complique le jeu. A leur avantage en seconde mi-temps, les Niortais en profitent sur un bon coup franc de Konaté. Mais le milieu deux-sévrien trouve la barre transversale de Bouet suite à une claquette du gardien local (59e).

Le coup de grâce rhodanien, Niort impuissant

Alors que la rencontre semble se diriger vers un match nul, les errements défensifs ressurgissent côté niortais. Sur un coup franc bien frappé par Sergio, la défense de Niort est trop passive et permet à Dauchy de placer une tête parfaite. Le défenseur ne laisse aucune chance à Quentin Braat (2-1, 84e).

La fin de match est complètement à l’avantage des locaux et Niort subit vague sur vague. Au bout du temps additionnel, Villefranche enfonce le clou d’un troisième but de Garita (90+3e).

Remontada obligatoire

Ce score final de 3 buts à 1 oblige les Chamois Niortais à un exploit samedi soir à René Gaillard. Un match retour à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Poitou à 20h45 (avant-match dès 20h30).

La feuille de match

Chamois Niortais : Braat – Moutachy, Conté, Kilama (jaune 20e), Yongwa (jaune 76e) (Ameka Autchanga 79e) – Doukansy, Bourhane – Boutobba (Konaté 59e), Kemen (cap), Vallier – Ba (but 45+2e)

Villefranche Beaujolais : Bouet – Bonenfant, Fleurier (Pagerie 90+1e), Dauchy (but 84e), Lauray, Flégeau – Sergio, Taufflieb (jaune 78e) (Injaï 90+1e) – Blanc (cap) (but 54e), Segbé (Guilavogui 90e), Dabasse (Garita 73e, but 90+3e)