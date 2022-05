Barrages : "Rien n'est fait" même si l'ASSE part favorite selon Loïc Perrin

Deux jours après le match nul 1-1 arraché par l'ASSE à Nantes, synonyme de barrages pour une place en Ligue 1, le coordinateur sportif des Verts Loïc Perrin était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce lundi. "Ça a été stressant encore. Ce sont des moments où il faut savoir gérer un peu ses émotions. Mais on savait que c'était un match couperet. Ça n'a pas bien démarré pour nous et on a couru après le score pendant tout le match. Et c'est vrai que la délivrance a eu lieu avec ce but de Romain [Hamouma], qui était entré en cours de jeu. Et puis les dix dernières minutes, même si on les a plutôt bien gérées, ont été stressantes à vivre."

Pour l'ancien capitaine des Verts, l'ASSE est plutôt bien placée dans cette double confrontation face à l'AJ Auxerre, jeudi dans l'Yonne, dimanche à Geoffroy-Guichard. "Forcément, on est favori parce qu'on est une équipe de Ligue 1. Nous pour l'instant, on a juste le sentiment d'avoir fait le travail face à Nantes pour se donner le droit de jouer encore en Ligue 1 l'année prochaine avec ces barrages. Mais le message qu'on a fait passer aux joueurs et ils en sont très conscients aussi c'est que rien n'est fait mais on a encore cette possibilité là de rester."

La chasse aux places est ouverte

Le chaudron sera bien rempli dimanche pour le match retour des barrages. Près de 18 000 places ont déjà été vendues, sachant que le Kop Sud sera fermé. "On sait qu'on pourra compter sur nos supporters, comme ça a été le cas tout au long de l'année, malgré les mauvais résultats."