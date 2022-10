Chorale de Roanne - Le Mans : rencontre ce samedi pour la 7e journée de Betclic Élite

Les basketteurs roannais semblent plutôt en confiance avant la rencontre face au Mans. La semaine dernière, ils ont battu l'Asvel, ça n'était pas arrivé depuis 10 ans de battre cette équipe présidée par Tony Parker et qui a pratiquement 11 millions d'euros de budget de plus que Roanne. Alors les roannais réussiront-ils à surfer sur cette victoire ? En tout cas aux entraînements, c'était focus sur le match de ce soir :

Et la Chorale espère plus largement faire un sans-faute pour leurs deux prochains matchs avant la trêve internationale : contre le Mans aujourd'hui samedi et contre Nancy, explique Jean-Denis Choulet, le coach de la Chorale de Roanne :

"Le Mans est une équipe très bien classée [NDRL : 2e au classement de Betclic Elite. La Chorale est pour le moment 14e] très difficile à jouer, avec un long déplacement. Derrière, on n'a pas la chance non plus, parce qu'on se déplace encore une fois à Nancy [12e], qui est également une équipe avec un gros public, qui annonce 6 000 personnes. Donc ça fait deux déplacements difficiles. Voilà, ça fait du travail. Et effectivement, c'est mieux d'y aller avec une victoire contre l'Asvel qu'avec une défaite. Mais de toutes façons, quand on se déplace, c'est généralement pour essayer de gagner des matches, pas pour les perdre"

Le Mans - Roanne : coup d'envoi ce soir, samedi à 20 heures.